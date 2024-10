Samardzic Napoli, la classica frenata sui diritti d’immagine (Gazzetta)

Questione ingaggio, De Laurentiis pronto a superare i 2 milioni, oggi il serbo a Udine guadagna 500mila euro

Samardzic Napoli, la classica frenata sui diritti d’immagine. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano.

Nelle scorse ore si è registrato un leggero stallo nelle discussioni, dovuto al nodo sui diritti d’immagine. Nulla di strano o preoccupante: chi si vuole legare a De Laurentiis è già a conoscenza di una politica singolare su questo tema. Le parti hanno messo in chiaro le rispettive posizioni, ci si riaggiornerà presto per capire dove e come limare eventuali discrepanze tra richiesta e offerta.

Il presidente è disposto a erogare poco più di due milioni più bonus al centrocampista per quattro anni e mezzo, un importo ritenuto congruo rispetto all’ingaggio attuale leggermente superiore ai 500 mila euro. Di rimando la pretesa iniziale è di almeno 2,5 milioni, a cui si accompagna una parte variabile da corrispondere al verificarsi di determinate condizioni. La questione entrerà nel vivo una volta risolta la storia dei diritti d’immagine.

Quest’estate il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic avrebbe dovuto vestire la maglia dell’Inter, ma nel momento in cui è entrato in gioco il padre-agente, la cessione del serbo è stata bloccata. Ora è in trattativa col Napoli, ma secondo quanto riporta Sportmediaset, i tempi di trasferimento si stanno allungando:

Trattare col papà di Samardzic non è semplice

“Non sarà il remake della telenovela della scorsa estate, però trattare con il padre-agente del giocatore serbo non è semplice. Rispetto alle previsioni degli scorsi giorni, i tempi del suo trasferimento al Napoli si sono un poco allungati. Insomma, la volontà delle parti in gioco – compresa l’Udinese – è quella di procedere e di giungere a una conclusione positiva, ma restano ancora diversi tasselli da sistemare. Tra i club ballano ancora alcuni milioni di differenza tra domanda e offerta ma tra i 20+5 messi sul tavolo dal presidente De Laurentiis e i 27 richiesti dai friulani c’è spazio per un accordo non difficile da siglare. E’ sul fronte ingaggio che invece la trattativa è ancora tutta in divenire: 2 milioni netti a stagioni sono quelli offerti dal club azzurro, tra i 2,5 e i 3 quelli richiesti da Mladen Samardzic”.

