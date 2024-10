Napoli, Mazzarri pensa al Torino: Simeone in vantaggio su Raspadori (Sky)

«Lindstrom ha la possibilità di partire titolare. Chance anche per Gaetano se convince Mazzarri. Il difensore resta la priorità del calciomercato»

Francesco Modugno, inviato di Sky che segue da vicino il Napoli, ha riferito di ulteriori aggiornamenti sul mercato azzurro e sulla situazione della squadra.

Queste le parole di Modugno:

«Qualche acciaccato. Il Napoli si ritrova fuori dalle coppe con le sue criticità e contrariamente alle aspettative. C’è voglia di sistemare con un mercato importante. C’è però il Torino, Mazzarri non pensa che a quello. Da affrontare senza Osimhen e con la sensazione di un ballottaggio serio tra Raspadori e Simeone. L’argentino in forte considerazione. Ci sarà Kvara chiaramente in questo 4-3-3 che poi Mazzarri aggiusta nel corso della partita. Politano di fatto oggi si è allenato a parte, eventualmente c’è Lindstrom che può rappresentare un opzione. Così come Zerbin che sembra essere destinato ad andare altrove. C’è il Frosinone su di lui. In mezzo Lobotka, e si monitora Gaetano se le risposte dovessero ancora convincere Mazzarri. E poi dietro la linea a 4 con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Gollini tra i pali. C’è qualche acciacco di troppo, Meret fuori circa 5 settimane. Anche lì Mazzarri è costretto a vivere con un emergenza che da quando è arrivato, mai l’ha lasciato. Il difensore resta la priorità del calciomercato».

Sul calciomercato del Napoli

Secondo Modugno infatti, il Napoli vuole portare Samardizc in azzurro. La trattativa è ben avviata, mancano solo alcune dettagli da concordare con l’entourage del giocatore. Papà Samardzic cura gli interessi di Lazar e con De Laurentiis sta cercando di trovare la quadra giusta sui diritti d’immagine.

«In attesa di Pasquale Mazzocchi, il Napoli continua a muoversi: per quanto riguarda il mercato bisogna inserire un difensore rapido, di fisicità e forte di testa: il profilo ideale per Walter Mazzarri sarebbe Radu Dragusin del Genoa, ma è una trattativa complicata per via della concorrenza del Tottenham in Premier League, nonostante il discorso aperto su Zanoli ed eventualmente Leo Ostigard. Su Lazar Samardzic dell’Udinese c’è un buco aperto da Eljif Elmas e c’è Piotr Zielinski in scadenza di contratto: il calciatore serbo-tedesco è protagonista di un discorso già avviato, ma c’è da sistemare ancora qualcosina nei dettagli. I contratti sui diritti d’immagine del Napoli sono strutturati, ma c’è voglia di portarlo in azzurro. Il profilo è quello ideale, giovane con margini di miglioramento importanti»

