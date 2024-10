Il Napoli pensa a Calafiori per il mercato di giugno se parte Juan Jesus (Tmw)

In caso di addio del brasiliano, il difensore mancino è l’obiettivo numero uno. Il Bologna lo valuta 15-20 milioni, ma il prezzo potrebbe salire

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli ha messo nel mirino Riccardo Calafiori, difensore centrale del Bologna. De Laurentiis lo vorrebbe per sostituire Juan Jesus che in estate potrebbe lasciare Napoli.

“Il Napoli mette nel mirino Riccardo Calafiori per il mercato di giugno. Il difensore del Bologna viene seguito dagli azzurri, in particolare dopo un ultimo periodo di ottime prestazioni. Anche perché probabilmente saluterà Juan Jesus, con Calafiori che ha caratteristiche molto simili al brasiliano e sta brillando per rendimento. In più i centrali con il piede sinistro sono merce rara ed è considerato ottimo per qualsiasi tipo di modulo“.

Calafiori è tornato in Italia, al Bologna, dopo un’esperienza al Basilea. Il club di Saputo lo ha presso dalla Svizzera per soli 4 milioni di euro più bonus. Una cifra irrisoria rispetto alla valutazione che ora ne fa il Bologna. Thiago Motta non si priverà del suo centrale a meno di un’offerta che si aggiri intorno ai 15-20 milioni di euro.

Inoltre, dopo le ottime prestazione, Calafiori potrebbe addirittura arrivare in Nazionale. In caso di chiamata da parte di Spalletti, il prezzo del suo cartellino potrebbe salire ulteriormente. Tuttomercatoweb poi ricorda le parole di Motta sul suo difensore, un ottimo prospetto italiano:

«La sorpresa più grande? Ad oggi dico Riccardo Calafiori perché è in un momento straordinario sia mentalmente che fisicamente. Lui è convinto di sé ed è in grado di fare tutto quello che gli chiediamo».

Il Napoli sarà l’unico club di Serie A a effettuare un vero mercato invernale (Panorama)

Panorama scrive:

“In pochi si muoveranno, tutti andranno a caccia di soluzioni low cost o gratuite e chi opererà lo farà più per disperazione che per altre ragioni. Nel 2023 invernale la Serie A fu fuori dalla top10 per spese in una finestra da record a livello mondiale (1,46 miliardi spesi). Chi si muoverà? L’Inter deve coprire un buco a destra e lo farà col canadese Buchanan, anticipando un colpo estivo. Il Milan si muove per coprire emergenze difensive. Sul Napoli, il presidente De Laurentiis ha promesso un massiccio intervento sul mercato: Mazzocchi (preso), Samardzic (vicino) e un difensore centrale di peso (Dragusin che piace anche in Premier League)”.

