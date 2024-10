Samardzic: il padre-agente è in Italia per definire l’accordo con De Laurentiis (Gazzetta)

Oggi video-call per continuare la trattativa. Manca l’intesa definitiva sulla commissione. L’Udinese incasserà 20 milioni più bonus

Il Napoli è in trattativa con l’Udinese per l’acquisto di Lazar Samardzic. Oggi è finalmente arrivato il giorno dell’arrivo in Italia del padre agente, che continuerà a trattare con De Laurentiis in cerca di un accordo.

La “Gazzetta dello Sport” scrive:

“È il giorno più atteso per il mercato del Napoli: oggi arriverà in Italia Mladen Samardzic, papà di Lazar e co-agente del centrocampista dell’Udinese. Appuntamento in video-call con Aurelio De Laurentlis, ancora in Spagna per questioni personali. Sono i grandi protagonisti della trattativa che per diventare “acquisto” deve per forza passare da una loro – simbolica – stretta di mano.

De Laurentiis vuole Samardzic da tempo, affascinato dal talento dalla bellezza del tocco palla del serbo cresciuto in Germana, che al Maradona ha segnato due volte nelle ultime due stagioni e pochi mesi fa con uno slalom degno del nome dello stadio di Fuorigrotta.

SAMARDZIC: TUTTO FATTO, MANCA SOLO L’INTESA DEFINITIVA

“Manca, appunto, l’intesa definitiva sulla commissione per papà Mladen e socio. Per il resto, tutto è stato risolto, anche la questione diritti d’immagine che spesso è stata il freno negli affari del Napoli.

Samardzic aspetta un segnale dall’Udinese, che dalla sua cessione incasserà 20 milioni più bonus“.

