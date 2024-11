Roma, buona la prima per De Rossi, ma quanta sofferenza. Il Verona sbaglia anche un rigore

Finisce 2-1; alle reti di Lukaku e Pellegrini del primo tempo risponde un gran gol di Folorunsho. Duric sbaglia il rigore.

La Roma vince contro l’Hellas Verona 2-1. La prima partita di Daniele De Rossi in panchina regala 3 punti ai giallorossi, anche se nel secondo tempo i gialloblu stavano rischiando di rovinare la festa all’Olimpico.

Le reti di Romelu Lukaku e Lorenzo Pellegrini al 19esimo e 25esimo del primo tempo sembrano consolidare il risultato, ma nella seconda parte di gara la squadra di Baroni ha mostrato grande tenacia. Folorunsho si vede annullare un gol per un fallo su Karsdorp, poi segna al 76esimo con un gran tiro da fuori area; errore grave di Rui Patricio nel tentativo di parata. Dieci minuti prima della rete del centrocampista in prestito dal Napoli, era stato assegnato un rigore all’Hellas per un fallo di mano di Llorente (secondo Calvarese non era rigore); Milan Duric, però, calcia alto.

Nel complesso una buona Roma, ma tanta sofferenza nel finale di partita. Ora i giallorossi sono all’ottavo posto con 32 punti in campionato, mentre il Verona è fermo a 17 in zona retrocessione.

Omaggiati Mourinho e De Rossi all’Olimpico di Roma:

Allo stadio Olimpico presenti molti striscioni per l’ex capitano e bandiera del club. Per il nuovo allenatore striscioni sparsi in tutto lo stadio con sue immagini con la maglia del club e un “Benvenuto, Daniè”.

Al 12esimo minuto di partita è cominciato all’Olimpico un coro per Mourinho mentre alzavano lo striscione: “Hai difeso la nostra Roma, ci hai portato alla vittoria. Jose Mourinho eterna gloria”. Un ringraziamento da parte dei tifosi con lo striscione: “E’ stato un privilegio averti dalla nostra parte… grazie Josè”. E ancora: “Ci sono ricordi che non hanno contratti: le corse e i sorrisi che ci hai regalato tutte le volte che ti sei schierato. Per il tuo romanismo sarai sempre rispettato. Grazie mister!”

