A Roma molti striscioni e anche cori per Mourinho (la Roma vince 2-0)

Uno di questi cita: “E’ stato un privilegio averti dalla nostra parte… grazie Josè”. Tanti striscioni anche per De Rossi. Roma in vantaggio sull’Hellas Verona.

Quella tra Roma ed Hellas Verona è la prima partita sulla panchina giallorossa per il tecnico Daniele De Rossi. Allo stadio Olimpico presenti molti striscioni per l’ex capitano e bandiera del club.

Per il nuovo allenatore striscioni sparsi in tutto lo stadio con sue immagini con la maglia della Roma e un “Benvenuto, Daniè”

Roma, al 12esimo coro per Mourinho

Al 12esimo minuto di partita è cominciato all’Olimpico un coro per Mourinho mentre alzavano lo striscione: “Hai difeso la nostra Roma, ci hai portato alla vittoria. Jose Mourinho eterna gloria”.

Un ringraziamento da parte dei tifosi con lo striscione: “E’ stato un privilegio averti dalla nostra parte… grazie Josè”. E ancora: “Ci sono ricordi che non hanno contratti: le corse e i sorrisi che ci hai regalato tutte le volte che ti sei schierato. Per il tuo romanismo sarai sempre rispettato. Grazie mister!”

Che persona è De Rossi, che rapporto hai e che allenatore può essere?

«Con Daniele ho avuto la fortuna di giocarci, in nazionale, e di averlo nello staff all’Europeo. Già era un allenatore in campo, grande persona e uomo che ti trasmette tanto. Ha già trasmesso tanto».

Il cambio tecnico era inevitabile?

«Sono scelte societarie, noi abbiamo messo sempre il massimo, anche con Mourinho, nel calcio i risultati contano. Ripartiamo da oggi».

L’effetto boomerang della scelta di De Rossi

La domanda che tanti tifosi, più moderati, si fanno riguarda le ragioni della scelta. Quella di De Rossi non è una decisione tecnica. Mourinho non è stato bocciato perché la sua guida tecnica non era più condivisa dalla proprietà. Forse sbagliando anche. La partita con il Milan è il dipinto più chiaro dei problemi della Roma, al di là delle deficienze in rosa.La scelta dei Friedkin è una scelta populistica nel senso più letterale del termine. Cioè a favor di popolo. De Rossi alla Roma affinché il tifo non insorga contro di loro (i Friedkin). E quindi, non solo populistica, ma una mossa di marketing in pieno stile americano. Può il tifoso insorgere contro una delle bandiere più grandi della Roma? Domanda retorica. Su Twitter i primi segni dell’effetto boomerang. Basta andare sul profilo della Roma e guardare i commenti. Per esempio quelli sotto il primo video di De Rossi a Trigoria.

