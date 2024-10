Politano è tentato dai guadagni dell’Arabia, il Napoli vuole rinnovare (Gazzetta)

L’attaccante azzurro per ora però non sembra propenso ad accettare l’offerta ricevuta di un ricco contratto triennale da 21 milioni complessivi

Politano non ha ancora rinnovato con il Napoli e da qualche tempo si attende di capire se ci sia realmente la possibilità in questo senso. Intanto nei giorni scorsi si sono affacciati gli arabi con una proposta allettante per l’attaccante azzurro, ma secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport la sua volontà è diversa

Politano non vuole accettare l’Arabia

“Dall’Arabia per Politano Intanto, in sede è arrivato un approccio formale dell’Al-Shabab per Matteo Politano. La società araba ha pronti 12 milioni di euro per il Napoli e un ricco contratto triennale da 21 milioni complessivi per l’esterno. Il giocatore, che ieri non si è allenato col resto della squadra per un affaticamento ed è in dubbio per il Torino, è tentato dai guadagni allettanti, ma per ora non sembra propenso ad accettare. Sicuramente non lo è il club, a cui invece conviene negoziare il rinnovo nei mesi a venire. Anche perché, altrimenti, De Laurentiis avrebbe un’altra casella da riempire in breve tempo e in modo ottimale. E il mercato di gennaio è sempre stato quello delle occasioni, non dei colpi di scena. Vale anche per chi fa cinema da una vita”.

Rinnovo difficile col Napoli

Il Corriere dello Sport qualche giorno fa aveva scritto del suo rinnovo

“Politano ha voglia di continuare a giocare a Napoli ma il dialogo datato tra De Laurentiis e il suo agente, Mario Giuffredi, non ha ancora prodotto il finale desiderato: manca l’accordo per prolungare il rapporto con Matteo, in scadenza nel 2025, ma contestualmente è arrivata un’offerta dall’Arabia Saudita. Dall’Al-Shabab, club di Riyad dove giocano Carrasco e l’ex interista Banega. La trattativa con il club non decolla e ovviamente il giocatore ha cominciato a porsi una serie di domande. Inevitabile, va da sé.

