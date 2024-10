Osimhen ha aperto una crisi nel Real Madrid, alcuni dirigenti vogliono lui e non Mbappé

Lo scrive Football Transfers. È un centravanti più classico, agirebbe da centrale senza spostarsi sulla fascia

Secondo quanto riportato dal portale Football Transfers, Victor Osimhen sarebbe finito nei radar del Real Madrid:

“Kylian Mbappé ha aperto un dibattito nel Real Madrid; alcune figure della dirigenza del club sono contrarie ad ingaggiarlo. Altri, invece, vorrebbero Victor Osimhen per la prossima stagione, perché più somigliante a Karim Benzema. Il nigeriano è destinato a diventare uno dei protagonisti della prossima finestra di mercato ed è sicuramente nel taccuino del Real”.

Victor è un centravanti più classico, non starebbe sull’esterno come Mbappé che peraltro giocherebbe laddove oggi c’è Vinicius. Ricordiamo che l’attaccante del Napoli ha appena firmato un rinnovo con il club azzurro fino al 2026 con una clausola rescissoria tra i 120 e i 130 milioni, valida per i club stranieri.

Osimhen protagonista di un botta-risposta con l’agente di Kvara:

Osimhen attacca l’agente di Kvara: «Sei spazzatura, togli il mio nome dalla tua bocca». Su Instagram ha definito Mamuka Jugeli pezzo di spazzatura, idiota (o coglione, fate voi) e poi gli ha detto di non parlare di lui: “togli il mio nome dalla tua bocca”. Mamuka Jugeli ha rilasciato un’intervista al connazionale Tsotne Klinkladze per Sport1 Georgia, parlando ampiamente del futuro del proprio assistito: «Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il suo contratto, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro. Ad esempio, probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, per il Bayern Monaco, per il Barcellona o per il Manchester City. Khvicha ha volontà ed obiettivi diversi: vuole avere successo, e già lo sta ottenendo».

