Su Instagram replica senza peli sulla lingua a Jugeli che aveva detto: «pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera?»

Osimhen attacca l’agente di Kvara: «Sei spazzatura, togli il mio nome dalla tua bocca».

C’è un bell’ambientino in casa Napoli. Victor Osimhen ha reagito alle dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia che in un’intervista ha detto che la prossima estate Victor andrà in Arabia Saudita e che il rinnovo non è legato a una sua permanenza a Napoli (cosa che pensano praticamente tutti tranne qualche sparuto resistente). E ha aggiunto che Kvara non andrebbe mai in Arabia Saudita.

Su Instagram Osimhen ha definito Mamuka Jugeli pezzo di spazzatura, idiota (o coglione, fate voi) e poi gli ha detto di non parlare di lui: “togli il mio nome dalla tua bocca”.

Cosa aveva detto l’agente di Kvara di Osimhen

«Osimhen in estate andrà in Arabia», parola dell’agente di Kvaratskhelia

Mamuka Jugeli, agente dell’esterno georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato un’intervista al connazionale Tsotne Klinkladze per Sport1 Georgia, parlando ampiamente del futuro del proprio assistito:

«Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il suo contratto, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro. Ad esempio, probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, per il Bayern Monaco, per il Barcellona o per il Manchester City. Khvicha ha volontà ed obiettivi diversi: vuole avere successo, e già lo sta ottenendo».

L’agente di Kvara: «Ho avuto contatti con tanti club, anche Barça e Manchester»

Mamuka Jugeli, l’agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato un’intervista esclusiva al giornalista georgiano di First Channel, Tsotne Kinkladze:

«Chi conosce il calcio sarà d’accordo con me sul fatto che il Kvaratskhelia non ha limiti e potrà solo migliorare. Psg e Real? Ho avuto contatti con tanti club, ma De Laurentiis lo lascerà andare via? Ci sono anche Barcellona e Manchester, ma tutto avverrà a tempo debito, perché Khvicha è un giocatore eccezionale ed è tra i primi tre al mondo. Il grande vantaggio di Khvicha è che si inserisce in questo bellissimo calcio. Quando gioca mi diverto e mi sento più giovane».

