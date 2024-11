Offerta dal Nottingham Forest per Insigne, ma lui dice di no (tmw)

La squadra inglese vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto dal Toronto, ma lui preferisce restare in Canada

Insigne, che attualmente è ancora al Toronto, piace al Nottingham Forest. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, la squadra inglese starebbe cercando di trovare un accordo per un prestito con diritto di riscatto. C’è però un problema: Insigne non è intenzionato a lasciare il suo club.

Insigne voleva tornare in Italia

L’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, aveva detto negli studi di Sky, che nelle intenzioni dell’ex attacante del Napoli c’era quella di tornare in Italia.

«Insigne è un profilo seguito, ma la Fiorentina non è convinta per il costo dell’operazione. Si vedrà più avanti se la trattativa potrà proseguire».

Insigne potrebbe tornare in Serie A

Insigne, come la sua squadra, il Toronto ultimo in classifica, stanno vivendo un momento davvero difficile. Lo testimoniano le immagini che circolano nelle ultime ore dell’ex capitano del Napoli che in tribuna litiga con un tifoso e gli punta il dito con aria minacciosa urlando “f**k you” e “respect”. Il tutto prima di essere fermato dalla moglie per evitare ulteriori tensioni.

Il Napoli è un’opzione impossibile

Sono passati quasi due anni da quando Lorenzo Insigne ha lasciato il Napoli e il calcio italiano per il Canada. Ma è da un po’ che il campionati di Frattamaggiore ha aperto alla possibilità di ritornare a giocare in Serie A, ma già mesi fa a proposito la Gazzetta aveva scritto C’è ancora tempo per tutto, tanto che adesso si ipotizza persino un suo ritorno: ovviamente non a Napoli, hanno cambiato le chiavi di casa e la serratura, ma chissà, in qualche altrove dove poter ritrovare il giro del vento per il suo Tir aggir”

