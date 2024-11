Ngonge forse titolare contro la Lazio, si gioca il posto con Lindstrom (Corsport)

Napoli decimato da infortuni, squalifiche e Coppa d’Africa. Raspadori centravanti. Zielinski retrocesso al ballottaggio con Gaetano

Ngonge forse titolare contro la Lazio, si gioca il posto con Lindstrom. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Il Napoli sarà ampiamente rimaneggiato tra infortuni, squalifiche e Coppa d’Africa. Assente anche Kvara fermato dal giudice sportivo e al suo posto giocherà uno tra l’ultimo arrivato Ngonge e l’ormai cronico oggetto misterioso Lindstrom.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

Ngonge o Lindstrom in un tridente inedito

La varietà di assenze costringe Mazzarri a studiare soluzioni mai varate finora per il 3-4-3 inaugurato a Riyad. A partire dai tre uomini che agiranno in attacco, sì: al posto di Kvara, a sinistra, si profila un testa a testa tra Lindstrom e Ngonge, che dunque comporranno un tridente inedito con Politano (a destra) e il centravanti Raspadori. Il danese, per il momento, è stato tra i calciatori meno impiegati sia da Garcia sia da Walter; però in finale con l’Inter, quando è entrato proprio al posto di Khvicha, s’è fatto apprezzare per l’impatto e un paio di discese con slalom, anche se poi è caduto nella rete di Pavard sul gol. Il nuovo colpo da 20 milioni, intanto, è pronto e gode di stima collettiva.

Un’altra novità è inevitabile a centrocampo, al posto di Cajuste: accanto a Lobotka ci sarà uno tra Gaetano e Zielinski, sospeso in un limbo fino a prova contraria o decisione definitiva.

