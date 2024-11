Napoli, uno tra Traorè e Dendoncker non giocherà in Champions (Corsport)

Ogni club deve comunicare una lista che prevede al massimo tre novità rispetto alla fase a gironi. In Serie A Demme rischia di finire fuori rosa.

Il Napoli dovrà fare delle scelte per le liste di campionato e Champions League quando terminerà il mercato invernale. Il Corriere dello Sport scrive sulla Serie A:

“Il club deve escludere un solo elemento dall’elenco degli over 22; i posti liberi sono tre e i nuovi arrivi quattro. A quanto pare il candidato ad essere messo fuori rosa è Demme”.

Napoli, per la lista Champions possono essere aggiunte solo tre novità:

Diversa è la situazione in Champions. Il quotidiano continua:

“Ogni club deve comunicare una lista che prevede al massimo tre novità rispetto alla fase a gironi. Gli innesti sicuri saranno Mazzocchi e Ngonge, di conseguenza il terzo posto se lo contenderanno Traorè e Dendoncker. La scelta spetterà a Mazzarri: dipenderà tutto dalle condizioni fisiche di Traorè (ha giocato la sua ultima partita il 20 novembre ed ha avuto successivamente la malaria) e ora impegnato in un nuovo percorso intensivo personalizzato”.

Demme rischia di finire fuori rosa (Cormezz):

Demme potrebbe finire fuori lista sia in Champions che in campionato, quindi dopo i complimenti di Mazzarri per la prestazione contro la Lazio rischia di vivere gli ultimi cinque mesi in maglia azzurra svolgendo solo gli allenamenti. Ngonge ha finora segnato sei gol in serie A, di cui uno spettacolare contro l’Udinese in rovesciata e fatto due assist. È un attaccante che ha grossi margini di miglioramento. Ora ha accettato la sfida e vuole ritagliarsi grande spazio una trattativa che avrebbe poi imposto anche altre scelte per la lista Champions. Si possono fare soltanto tre cambiamenti, dovrà essere già escluso uno dei rinforzi e probabilmente sarà Traorè, considerando l’affollamento nel ruolo e il ritardo di condizione.

Corsport: Salta l’arrivo di Nehuen Perez. La svolta è arrivata dopo la partita con la Lazio e soprattutto dopo la brusca frenata nella cessione di Ostigard al Genoa. Il norvegese, valutato 7 milioni, è destinato a restare a questo punto con Mazzarri, e non c’è spazio nella lista degli over 22 da presentare per il campionato a fine mercato. De Laurentiis e Pozzo avevano raggiunto un accordo giovedì sulla base di 18 milioni per il difensore argentino, ex Atletico Madrid, che era pronto a svolgere le visite mediche a Villa Stuart. Il dietrofront su Ostigard ha cambiato lo scenario.

