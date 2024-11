Napoli, salta l’arrivo di Perez. Ostigard destinato a restare (Corsport)

Non c’è spazio, con Ostigard che rimane, nella lista degli over 22 da presentare per il campionato a fine mercato.

Il Napoli stava trattando da settimane con l’Udinese per Nehuen Perez, difensore centrale argentino. Ma la trattativa, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è saltata, in quanto non c’è spazio nella lista degli over22 da presentare a fine mercato.

Napoli, niente Perez: Ostigard destinato a rimanere

Il quotidiano scrive: “Salta l’arrivo di Nehuen Perez al Napoli. La svolta è arrivata dopo la partita con la Lazio e soprattutto dopo la brusca frenata nella cessione di Ostigard al Genoa. Il norvegese, valutato 7 milioni, è destinato a restare a questo punto con Mazzarri, e non c’è spazio nella lista degli over 22 da presentare per il campionato a fine mercato. De Laurentiis e Pozzo avevano raggiunto un accordo giovedì sulla base di 18 milioni per il difensore argentino, ex Atletico Madrid, che era pronto a svolgere le visite mediche a Villa Stuart. Il dietrofront su Ostigard ha cambiato lo scenario”.

Situazione in continua evoluzione in casa Napoli. Con il club azzurro orientato a trattenere Leo Ostigard a gennaio (titolare nella partita di ieri contro la Lazio ed elogiato fortemente dai tifosi sui social), oggi sarà una giornata importante per la decisione finale sull’affare Nehuen Perez con l’Udinese. Il Napoli, infatti, sta facendo delle nuove valutazioni sull’opportunità di chiudere o meno l’operazione per il difensore argentino.

