Napoli, per i bookmakers Mourinho è il favorito per la panchina

È dato a 3,50 prossimo allenatore del Napoli. Conte a 4.50 e Italiano a 6.50. La conferma di Mazzarri vale 9 volte la posta

Secondo i bookmakers ci sono pochi dubbi. Il successore di Mazzarri sulla panchina del Napoli sarà José Mourinho. Molto difficile la conferma del tecnico toscano, la sua permanenza a Napoli vale nove volte la posta giocata.

Se invece si vuole giocare facile, bisogna puntare sullo Special One (dato a 3,50), appena esonerato dalla Roma. Sul portoghese sono diverse le voci. Alcuni lo vogliono sulla panchina del Barça, i sauditi lo vorrebbero sulla panchina dell’Al-Shabab. Senza dimenticare l’opzione nazionale.

Un po’ più rischiosa la puntata su Conte, dato a 4,50. Sul tecnico che ha vinto l’ultimo scudetto in Italia con l’Inter ci sono diversi club di Serie A. Oltre al Napoli, infatti, interessa anche a Roma e Milan.

Rispunta fra i papabili anche il nome di Vincenzo Italiano (6,50), tecnico della Fiorentina destinato a concludere alla fine di questa stagione il suo rapporto con Commisso. Italiano piace molto a De Laurentiis. Entrambi hanno nel 4-3-3 il loro modulo del cuore. Per il presidente del Napoli sarebbe il tecnico perfetto per proseguire nel solco del modulo che ha portato lo scudetto con Spalletti.

Più dietro ci sono: Mazzarri e Thiago Motta a 9, Palladino a 11, Fabio Cannavaro e Farioli a 15.

Mendes: «Mourinho è Mourinho e non avrà problemi a trovare una squadra»

Dopo l’esonero dalla Roma lo Special One, Josè Mourinho sta facendo sognare diverse squadre che vorrebbero averlo in panchina e si è trovato al centro di un’indiscrezione che lo voleva vicino a quella del Napoli. Il Times ha scritto che in settimana ci sarà un incontro tra Mourinho e De Laurentiis.

Il suo agente Jorge Mendes ha parlato della situazione del tecnico portoghese ai microfoni di Record, facendosi vedere tranquillo per quel che riguarda il futuro del suo assistito:

«Mourinho non ha bisogno di presentazioni. I titoli vinti parlano per lui, non è un allenatore qualsiasi. È un allenatore speciale e avrà sempre il suo spazio e non avrà mai problemi a trovare un club. Mourinho ha avuto l’opportunità qualche mese fa di andare in Arabia Saudita e non ha accettato andare perché voleva rimanere alla Roma. La squadra della Roma non ha la stessa qualità delle altre squadre in Italia e Mourinho stava facendo un buon lavoro. E ciò che rispecchia la qualità del lavoro dell’allenatore è la reazione dei tifosi, che erano con lui. Mourinho è Mourinho e non avrà problemi a trovare una soluzione. Una buona soluzione».

ilnapolista © riproduzione riservata