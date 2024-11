L’agente dello Special One a Record: «La Roma non ha la stessa qualità delle altre squadre in Italia e Mourinho stava facendo un buon lavoro»

Mendes: «Mourinho è Mourinho e non avrà problemi a trovare una squadra»

Dopo l’esonero dalla Roma lo Special One, Josè Mourinho sta facendo sognare diverse squadre che vorrebbero averlo in panchina e si è trovato al centro di un’indiscrezione che lo voleva vicino a quella del Napoli. Il Times ha scritto che in settimana ci sarà un incontro tra Mourinho e De Laurentiis.

Mendes su Mourinho

Il suo agente Jorge Mendes ha parlato della situazione del tecnico portoghese ai microfoni di Record, facendosi vedere tranquillo per quel che riguarda il futuro del suo assistito:

«Mourinho non ha bisogno di presentazioni. I titoli vinti parlano per lui, non è un allenatore qualsiasi. È un allenatore speciale e avrà sempre il suo spazio e non avrà mai problemi a trovare un club. Mourinho ha avuto l’opportunità qualche mese fa di andare in Arabia Saudita e non ha accettato andare perché voleva rimanere alla Roma. La squadra della Roma non ha la stessa qualità delle altre squadre in Italia e Mourinho stava facendo un buon lavoro. E ciò che rispecchia la qualità del lavoro dell’allenatore è la reazione dei tifosi, che erano con lui. Mourinho è Mourinho e non avrà problemi a trovare una soluzione. Una buona soluzione»

Mourinho a Barcellona

Ieri è circolato un video che ritraeva José Mourinho a Barcellona, la sua fuga ha fatto pensare che probabilmente non ha in programma di ritornare a breve in Italia. El Chiringuito lo ha intercettato all’aeroporto di Barcellona e ha colto l’occasione per chiedergli della sua prossima panchina. Il sospetto è che possa essere a Barcellona per parlare con il Barça. El Chiringuito lo ha chiesto diretta a Mourinho, lui ha risposto con un Sorriso.

Il video diffuso dal canale spagnolo:

“Mourinho è a Barcellona! Nega che il suo futuro sia chiuso… e attenzione al sorriso quando gli viene chiesto del Barça”

ilnapolista © riproduzione riservata