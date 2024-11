Napoli, nuova offerta per Mangala: affare da circa 30/35 milioni (Sky De)

In prestito per sei mesi con obbligo che scatta non appena gioca il 50% delle partite con almeno 45 minuti di gioco. Il Nottingham però chiede più soldi

Il Napoli ha presentato una nuova offerta per Orel Mangala, centrocampista belga del Nottingham Forrest. Lo rivela Sky Sport Germania.

“Il Napoli ha presentato nelle ultime ore una nuova offerta per Orel Mangala! Prestito di 6 mesi. Obbligo di acquisto. Costo totale dell’affare con commissione di prestito inclusa: Circa € 30-35 milioni. I proprietari del Forrest vogliono di più. Il centrocampista 25enne è entusiasta del possibile trasferimento. L’obbligo di riscatto scatterà non appena avrà completato il 50% delle sue partite nella seconda parte della stagione con almeno 45 minuti di gioco”.

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 21, 2024