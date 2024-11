Mangala, Theate e Ngonge: il Napoli vuole il tris belga (Corrmezz)

Si lavora con gli agenti del giocatore per l’ingaggio. Scrive il Corrmezz: Ngonge, Theate e Mangala, il Napoli vuole comporre il tris belga.

Ngonge, Theate e Mangala, il Napoli vuole comporre il tris belga. Va avanti la trattativa con il Nottingham Forest per Orel Mangala, mediano di copertura che ha totalizzato finora 19 presenze stagionali con un gol. Nuno Espirito Santo nel suo 42-3-1 l’ha schierato titolare anche ieri contro il Brentford.

Si tratta sull’ingaggio, la formula potrebbe essere la stessa di Traorè: prestito che diventa oneroso soltanto se il Napoli decide di non esercitare il diritto di riscatto. Un po’ di sostanza in più in mezzo al campo in attesa di Anguissa, che rischia di non superare il girone in Coppa d’Africa con il suo Camerun.

Anche la Gazzetta fa il punto sul centrocampista

Mangala, da martedì si stringerà col Nottingham Forest

Stretta per Mangala Da martedì il Napoli dovrà cominciare a stringere e affondare. Ecco perché Mangala potrebbe arrivare subito, appena rientrati in Italia: col Nottingham c’è l’ok al prestito con diritto di riscatto, ora si lavora con gli agenti del giocatore per l’ingaggio. La distanza resta ampia ma c’è fiducia. De Laurentiis prova a portare a Napoli la colonia belga per il salto di qualità in esperienza e fisicità. E per l’assalto al quarto posto Champions, fondamentale per il futuro.

