Napoli, Mazzarri pronto a far debuttare Dendoncker e Ngonge (Gazzetta)

Lo stato di emergenza spalancherà a Dendoncker e Ngonge le porte dell’esordio. Traorè potrebbe essere convocato, ma solo per fare gruppo. Ha bisogno di allenamenti intensi prima di essere pronto.

Domani sera ci sarà la sfida tra la Lazio e il Napoli all’Olimpico. Per gli azzurri è importante non commettere altri passi falsi. Mazzarri, però, non potrà contare su dieci dei suoi giocatori, tra infortuni e squalifiche.

Si valuta, quindi, di mettere in gioco i nuovo acquisti, Ngonge e Dendoncker.

Napoli, l’emergenza costringe Mazzarri a schierare i nuovi aquisti

La “Gazzetta dello Sport” scrive:

“Lo stato di emergenza in cui si trova il Napoli probabilmente spalancherà a Leander (ndr Dendoncker) le porte del debutto: Mazzarri domani proporrà Demme accanto a Lobotka, con Zielinski a chiudere la mediana a tre. Dendoncker sarà dunque l’unica alternativa fisica alla mediana, con Gaetano carta di qualità. Hamed Traorè potrebbe essere convocato, ma solo per fare gruppo: l’ivoriano ha bisogno di qualche settimana di allenamenti intensi prima di scendere in campo“.

Ngonge convince tutti, sarà pronto per debuttare contro la Lazio

“Ci sarà sicuramente Mazzocchi, che dopo il debutto horror a Torino ha dimostrato di essere una carta preziosa nel nuovo sistema con la difesa a tre: a destra o a sinistra, Mazzocchi è un motorino a tutta fascia che garantisce copertura ed equilibrio alla squadra. Ma tutto il

mondo Napoli all’Olimpico si aspetta il debutto di Cyril Ngonge, l’uomo di qualità voluto a tutti i costi da De Laurentiis. Nella prima settimana di lavoro, Ngonge ha convinto tutti e Mazzarri è pronto a lanciarlo nella mischia: da esterno offensivo o da falso nove – come fatto spesso con l’Hellas -, Cyril è pronto a dare il suo apporto di qualità e a infiammare i nuovi tifosi“.

Scrive il Corriere dello Sport:

Il primo dubbio è tra Lindstrom e Zielinski. Sostanziale: con il danese, attore perfetto di quel contropiede che in Supercoppa è stato l’unica arma offensiva tirata fuori dal cappotto termico di una fase difensiva recitata con il 5-4-1, sarebbe 3-43 in fase offensiva.

Con Piotr, invece, il Napoli scenderebbe in campo con il 3-5-2 di partenza dotato di un centrocampo più folto – Demme-Lobotka-Zielo -, e con Politano dietro Raspadori. E ancora: Mazzarri valuta di riportare Di Lorenzo a destra, con Ostigard nel tris di marcatori e Mazzocchi a sinistra. Tematiche provate in settimana che oggi, ovviamente, saranno verificate nel corso della rifinitura e prima della partenza per Roma in treno. Ngonge e Dendoncker (ieri primo allenamento) andranno in panchina, mentre Traore è ancora indietro: ha bisogno di ritrovare la condizione dopo la malaria.

