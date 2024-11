Mazzarri ha il dubbio Lindstrom-Zielinski, Traorè alle prese col post-malaria (Corsport)

Mazzarri studia Di Lorenzo a destra, con Ostigard nel tris di marcatori e Mazzocchi a sinistra. Ngonge e Dendoncker in panchina

Mazzarri ha il dubbio Lindstrom-Zielinski, Traorè alle prese col post-malaria. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini alla vigilia di Lazio-Napoli in programma domani alle 18. Tanti gli assenti nel Napoli.

Scrive il Corriere dello Sport:

Il primo dubbio è tra Lindstrom e Zielinski. Sostanziale: con il danese, attore perfetto di quel contropiede che in Supercoppa è stato l’unica arma offensiva tirata fuori dal cappotto termico di una fase difensiva recitata con il 5-4-1, sarebbe 3-43 in fase offensiva.

Con Piotr, invece, il Napoli scenderebbe in campo con il 3-5-2 di partenza dotato di un centrocampo più folto – Demme-Lobotka-Zielo -, e con Politano dietro Raspadori. E ancora: Mazzarri valuta di riportare Di Lorenzo a destra, con Ostigard nel tris di marcatori e Mazzocchi a sinistra. Tematiche provate in settimana che oggi, ovviamente, saranno verificate nel corso della rifinitura e prima della partenza per Roma in treno. Ngonge e Dendoncker (ieri primo allenamento) andranno in panchina, mentre Traore è ancora indietro: ha bisogno di ritrovare la condizione dopo la malaria.

Mazzarri ha ancora Ostigard che ha bloccato l’arrivo di Perez (Sky)

Ore importanti per il Napoli, che procede spedito verso l’acquisto di Nehuen Perez che a quanto riferito da Sky Sport è solo rimandato. Da Udine arrivano conferma che domani l’argentino Perez sarà in campo regolarmente contro l’Atalanta. La trattativa tra Pozzo e De Laurentiis riprenderà domenica sera sperando di chiuderla lunedì: restano da limare alcuni bonus e altri dettagli. Valutazione globale tra fisso e bonus si avvicinerà ai 20 milioni. Domani in ogni caso ultima gara bianconera per Perez.

Ostigard voleva il Genoa

Quello che ha fermato la trattativa è, secondo Marchetti di Sky, la posizione di Ostigard che avrebbe dovuto partire destinazione Genoa. Stando alle ultime notizie, il difensore norvegese sembrava dovesse partire destinazione Genoa. L’arrivo di Cittadini, però, potrebbe complicare il ritorno in rossoblù di Ostigard ed eventualmente trattenerlo a Napoli. Domenica contro la Lazio il difensore sarà dunque regolarmente in campo con il Napoli.

