Napoli, i nomi del mercato sembrano caos, la ricerca affannosa di aggrapparsi a qualcosa (Corsport)

Ciò che sembra una Babele del calcio improvvisamente si trasforma in strategia per il Napoli

Il Corriere dello Sport presenta oggi una raffica di nomi che il Napoli starebbe seguendo per questo mercato di gennaio

“Barak arriverebbe esclusivamente in prestito, e la Fiorentina non ci sta; Emre Can costa tanto, come anche Koudio Koné (22); e allora, riecco Sasa Lukic, l’ex Torino che al Fulham si sta divertendo poco e che Micheli ha messo nella propria lista, e pure Orel Mangala (26 a marzo), un muscolare che al Nottingham ha giocato tantissimo, sino a quando non è arrivato in panchina Nuno Espirito Santo”

Tra questi Lukic starebbe ormai scalando le gerarchie delle preferenze per quanto riguarda il centrocampo. Si può dire sia lui il numero uno in questo momento anche perché il serbo ha giocato davvero poco finora e tornerebbe volentieri in Italia dove riabbraccerebbe Mazzarri che lo ha allenato al Torino.

“Prendi subito un ivoriano (Traoré), un paio di serbi (Lukic e con lui Samardzic), poi un ceko (Barak), un argentino (Nehuén Perez), un belga (Theate), anzi due (Mangala) e ciò che sembra una Babele del calcio improvvisamente si trasforma in strategia. Eppure pare caos, la ricerca un po’ affannosa di aggrapparsi a qualcosa, fosse pure semplicemente una speranza: ventotto punti, a cinque dalla Champions, a venti dal proprio scudetto che qualcuno a maggio meritatamente conquisterà; e poi c’è (tanto) altro ancora: una squadra che non segna ma che subisce, che ha uomini in Coppa d’Africa, lungo degenti ed ha pure ceduto Elmas: serve un piano di pronto intervento, mentre (quasi) mezzo mercato è volato via e poi si andrà in Arabia”.

Napoli su Lukic già nel 2022

A Torino sono convinti che ci sia il Napoli dietro la fuga di Lukic che non è partito per Monza e che vuole lasciare la squadra granata dopo ave rotto col presidente Urbano Cairo per il rinnovo. Lukic ha 26 anni, capitano del Torino, è un centrocampista universale, di lotta e di governo, forte tecnicamente ma anche valido nei ripiegamenti. Ha 30 presenze nella Nazionale serba di cui è titolare. Sarebbe perfetto per sostituire Fabian Ruiz destinato al Psg. Potrebbe rientrare nell’affare Meret.

Ecco come Toronews racconta la rottura con la società.

Sasa Lukic è purtroppo il caso del giorno in casa Torino. Ma non c’è stato nessun litigio con Ivan Juric di mezzo a differenza di quanto raccontano alcune indiscrezioni incontrollate uscite nella serata di venerdì. Peraltro, la stima tra i due è enorme e non a caso il tecnico aveva parlato molto bene di lui in conferenza stampa nella mattinata di venerdì. E nemmeno ci sono dietro offerte ricevute da parte di altri club.

Secondo quanto raccolto da Toro News, c’è stata una reazione smodata e sicuramente eccessiva del numero 10 e capitano, che non si è presentato all’allenamento di venerdì. Il motivo? Un tira e molla in corso con la società nella trattativa per il rinnovo di contratto in fase di discussione da alcune settimane. Il giocatore infatti aveva richiesto legittimamente un adeguamento a cifre da top player visto il suo ruolo e il suo spazio nei piani del club. Il club ha acconsentito a parlarne per riconoscerglielo ma fino ad oggi, venerdì 12, non c’è accordo sulle cifre. Da qui lo strappo del calciatore: Juric ha preso atto della sua assenza di venerdì e non poteva fare altro che non convocarlo per Monza-Torino. Ora la domanda è: lo strappo è ricucibile? Lo dirà solo il futuro, ma di certo questo è un fulmine a ciel sereno che nessuno si aspettava.

