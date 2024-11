Mourinho è a Barcellona. «Allenerà il Barça?» Lui risponde con un sorriso (VIDEO)

José Mourinho non è in Italia, e probabilmente non ha in programma di ritornare nel breve termine nel Bel Paese. El Chiringuito lo ha intercettato all’aeroporto di Barcellona e ha colto l’occasione per chiedergli della sua prossima panchina. Il sospetto è che possa essere a Barcellona per parlare con il Barça. El Chiringuito lo ha chiesto diretta a Mourinho, lui ha risposto con un Sorriso.

Il video diffuso dal canale spagnolo:

“Mourinho è a Barcellona! Nega che il suo futuro sia chiuso… e attenzione al sorriso quando gli viene chiesto del Barça”.

A descrivere meglio la dinamica è Nicolò Schira che riprende le informazioni del Chiringuito:

“Josè Mourinho non è in Italia nonostante le ultime indiscrezioni. Attualmente è a Barcellona . El Chiringuito TV lo ha intercettato all’Aeroporto e lo Special One ha sorriso quando gli è stato chiesto del suo possibile futuro a Barça, il club ha un ottimo rapporto con il suo agente Jorge Mendes“.

Josè #Mourinho is not in Italy despite the last rumors. He is currently in #Barcelona. El Ciringuito TV interceptted him at the Airport and The Special One smiled when asked about his possible future at #Barça, which are in a very good relationship with his agent Jorge #Mendes…

