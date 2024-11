Nonostante il corteggiamento degli arabi, vuole rimanere in Europa e il Napoli è in cima ai suoi interessi. È furioso con i Friedkin

Mourinho incontrerà in settimana De Laurentiis (il Times).

Ecco cosa scrive l’autorevole quotidiano britannico Times.

José Mourinho punta a un ritorno immediato dopo il suo licenziamento a sorpresa dalla Roma e aspetta di incontrare il Napoli già questa settimana.

Mourinho è rimasto a Roma, come documentato da alcune fotografie scattate per strada.

Prosegue il Times:

La preferenza del vincitore di due Champions League è quella di rimanere in Italia e unirsi a un club di Serie A con risorse più importanti rispetto alla Roma, e il Sunday Times capisce che Mourinho è pronto a incontrare il proprietario del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per discutere della panchina dei campioni d’Italia. Il Napoli oggi è ottavo in Serie A, a 20 punti dalla capolista, l’Inter.

Prosegue il quotidiano:

De Laurentiis ha faticato a sostituire Luciano Spalletti. Il successore di Spalletti, Rudi Garcia, è stato licenziato a novembre, e Walter Mazzarri ha vinto solo quattro delle 11 partite e ha un contratto che scadrà a giugno.

Il Times scrive che

Mourinho, 60 anni, è rimasto scioccato e infuriato quando i proprietari americani della Roma lo hanno esonerato all’indomani della sconfitta per 3-1 contro il Milan. Il portoghese aveva cercato un rinnovo del triennale firmato nel 2021 prima di portare la Roma alla conquista della Conference League.

Mourinho è stato corteggiato dalla Saudi Pro League, ma preferirebbe rimanere in Europa. Il Napoli è negli ottavi di Champions. Mourinho questa settimana assisterà a una partita di Serie A come spettatore per dimostrare il suo impegno a rimanere nel calcio italiano.

