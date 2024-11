Messi, il tovagliolo su cui firmò il primo contratto col Barça sarà messo all’asta

Sarà offerto dall’agente Gaggioli alla società britannica Bonhams e il prezzo di partenza sarà di 350.000 euro. Messi lo firmò nel 2000, a 13 anni.

La società britannica Bonhams ha deciso di mettere all’asta il tovagliolo su cui Messi firmò il primo contratto con il Barcellona il 14 dicembre 2000 (all’epoca aveva solo 13 anni). As riporta il quotidiano La Vanguardia spiegando che:

“Il tovagliolo offerto dall’agente Horacio Gaggioli sarà messo all’asta con un prezzo di partenza di 350.000 euro. Il Barça potrebbe fare un’offerta per acquistarlo. Il club poteva già averlo nel suo museo, ma all’epoca non c’era un accordo per entrarne in possesso. Dopo che quel tovagliolo è stato in cassaforte per anni, si rischia che vada perso per sempre. Ian Ehling, responsabile di libri e manoscritti della sede di Bonhams a New York, ha rivelato che è uno degli oggetti più speciali che abbia mai gestito”.

Sei maglie che Messi ha indossato durante i Mondiali in Qatar verranno messe all’asta. Tra queste c’è anche quella della finale contro la Francia, quella che ha incoronato definitivamente Messi come il miglior calciatore del 21° secolo. Come scrive As, “se questo prezzo verrà raggiunto, le maglie potrebbero diventare la collezione sportiva più preziosa“. “Le maglie, con il famoso numero 10 e il nome di Messi sul retro, sono quelle indossate dall’attaccante nel cammino verso il trofeo 2022 durante il primo tempo della finale, semifinale, quarti di finale contro l’Olanda, sedicesimi e due partite della fase a gironi“. Di conseguenza, tra le sei maglie, non ci sarà quella che Messi indossava quando ha alzato la coppa del mondo.

