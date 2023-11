Le maglie che Messi ha indossato in Qatar all’asta per oltre 10 milioni di dollari (As)

Sei maglie che Messi ha indossato durante i Mondiali in Qatar verranno messe all’asta. Tra queste c’è anche quella della finale contro la Francia, quella che ha incoronato definitivamente Messi come il miglior calciatore del 21° secolo.

Il 14 dicembre ci sarà l’asta a New York organizzata da Sotheby’s ad un prezzo complessivo stimato di oltre 10 milioni di dollari. Come scrive As, “se questo prezzo verrà raggiunto, le maglie potrebbero diventare la collezione sportiva più preziosa che sia mai stata messa all’asta“.

“Le maglie, con il famoso numero 10 e il nome di Messi sul retro, sono quelle indossate dall’attaccante nel cammino verso il trofeo 2022 durante il primo tempo della finale, semifinale, quarti di finale contro l’Olanda, sedicesimi e due partite della fase a gironi“. Di conseguenza, tra le sei maglie, non ci sarà quella che Messi indossava quando ha alzato al cielo la coppa del mondo. “Le sei maglie saranno in vendita dal 30 novembre al 14 dicembre e ‘ parte del ricavato’ sarà destinato al progetto Unicas dell’Ospedale Pediatrico Sant Joan de Deu di Barcellona“.

A proposito di cimeli sportivi, il record di vendita lo detiene la maglia di Michael Jordan. Quella dei Chicago Bulls indossata durante la finale Nba del 1998, venduta per 10,1 milioni di dollari.

“Le magliette di Messi sono state presentate a Sotheby’s da una “start-up” tecnologica chiamata Ac Momento, che secondo Sotheby’s ha una nota “app” per gli appassionati di diversi sport e gestisce anche gli oggetti di valore degli atleti“.

