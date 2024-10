Mazzocchi tra selfie e autografi dopo il primo allenamento a Castelvolturno (VIDEO)

Nel video di Sportitalia si vede il calciatore che si è mostrato sorridente e molto disponibile nel firmare maglie e palloni.

Pasquale Mazzocchi ieri è diventato un nuovo calciatore del Napoli e oggi ha tenuto il primo allenamento con i nuovi compagni.

Non sono mancati per lui selfie e autografi insieme ai suoi nuovi tifosi all’uscita da Castelvolturno. Sportitalia ha caricato un video sui suoi profili social ufficiali in cui si vede il calciatore impegnato a firmare palloni e maglie.

Selfie e autografi per Pasquale Mazzocchi all’uscita da Castel Volturno, dopo il primo allenamento con il Napoli⚽️@manuelparlato 📹#sportitalia #napoli pic.twitter.com/QsjkieGHxp — Sportitalia (@tvdellosport) January 4, 2024

Mazzocchi è il primo acquisto della sessione invernale del Napoli

Ieri ha svolto le visite mediche a Villa Stuart e ha firmato il contratto con il Napoli (manca solo l’ufficialità); il calciatore dovrebbe essere a disposizione di Mazzarri già dalla partita di domenica 7 gennaio contro il Torino. Mazzocchi, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, è arrivato dalla Salernitana per circa 3 milioni + bonus e ha firmato un contratto di 3 anni e mezzo, con opzione di rinnovo per il quarto.

Il Napoli si muoverà ancora sul mercato per la difesa

Per il centrale di difesa si è parlato tanto di Radu Dragusin del Genoa; il Napoli aveva dapprima offerto 20 milioni + Ostigard (valutato 5 mln) per lui, poi 13 milioni + Zanoli (valutato 12 mln), ma i rossoblù hanno declinato entrambe le offerte. Per De Laurentiis sono eccessivi i 30 milioni + bonus richiesti e l’ex Juve spinge per giocare in Premier League. Secondo quanto aveva scritto invece Tuttomercatoweb , il nome più papabile per la difesa era quello di Martin Vitik dello Sparta Praga classe 2003, ancora nessuna offerta ufficiale però presentata per lui. Sondato anche il terreno per l’ex Spezia, ora all’Arsenal, Kiwior.

