Il Napoli si muove nel mercato invernale, tra arrivi e partenze

Mazzocchi ha già firmato, Samardzic è in arrivo, il centrale di difesa e il vice Politano sono ancora un’incognita. Tra i partenti, Zanoli e forse Politano.

Il Napoli sta sfruttando il mercato invernale per colmare le lacune apparse nelle prime giornate di campionato e dopo un deludente mercato estivo; il presidente Aurelio De Laurentiis aveva già annunciato che la società si sarebbe mossa e che entro il 31 gennaio la squadra sarebbe stata completa e di livello per affrontare la seconda parte di campionato e gli ottavi di Champions League contro il Barcellona.

Al momento a lasciare il club definitivamente è stato solo Elmas, partito in direzione Lipsia. Il Napoli è ora alla ricerca di almeno un altro centrocampista, un centrale di difesa e un vice Politano.

Il primo acquisto di questa sessione di mercato del Napoli è stato Mazzocchi dalla Salernitana

Sul laterale destro napoletano la società ha investito circa 3 milioni. Ieri ha firmato un contratto triennale fino al 2027, con opzione per il quarto anno, e ha sostenuto le visite mediche per poi unirsi alla squadra in allenamento. Mazzocchi sarà utilizzato come vice di Giovanni Di Lorenzo.

In arrivo Samardzic dall’Udinese

Per il centrocampo, gli azzurri stanno tenendo d’occhio già da quest’estate Lazar Samardzic, che ad agosto avrebbe dovuto firmare con l’Inter; l’accordo è poi saltato in seguito a contrasti tra la società nerazzurra e il padre-agente del calciatore. Per Samardzic il Napoli vorrebbe investire i soldi ricavati da Elmas (25 milioni). Tuttavia, dopo giorni, di trattative, c’è ancora distanza sullo stipendio; come confermato anche da La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis avrebbe offerto al centrocampista poco più di 2 milioni a stagione, ma il padre ne avrebbe chiesti tra i 2,5 e i 3. Si sta anche trattando sui diritti d’immagine.

La società si sta muovendo anche nel mercato in uscita

Un altro partente sarà Alessandro Zanoli dopo l’arrivo di Mazzocchi; il terzino destro resterà fino a giugno in prestito al Genoa. In stallo le trattative per Diego Demme, Gianluca Gaetano e Leo Ostigard. I primi due sembravano essere obiettivi concreti della Salernitana, soprattutto il centrocampista tedesco, che però ha un ingaggio troppo alto per la società granata (circa 3 milioni); Gaetano, invece, era stato accostato anche a Lecce e Empoli, ma fino ad ora nessun’offerta ufficiale per lui. Ostigard ha chiesto la cessione perché poco apprezzato da Mazzarri; il tecnico, infatti, vorrebbe un difensore centrale più veloce del norvegese.

Politano stuzzicato dall’Arabia

Negli ultimi giorni Matteo Politano ha ricevuto un’offerta dal club saudita Al Shabab di un contratto da 7 milioni a stagione; al Napoli, il club aveva offerto 12 milioni, ma gli azzurri ne volevano 15. In più, De Laurentiis vorrebbe che il calciatore rinnovasse il suo contratto (in scadenza nel 2025), ma secondo quanto riportato qualche giorno fa dal Corriere dello Sport, ciò sarebbe difficile.

I possibili acquisti del Napoli

Per il centrale di difesa si è parlato tanto di Radu Dragusin del Genoa; il Napoli aveva dapprima offerto 20 milioni + Ostigard (valutato 5 mln) per lui, poi 13 milioni + Zanoli (valutato 12 mln), ma i rossoblù hanno declinato entrambe le offerte. Per De Laurentiis sono eccessivi i 30 milioni + bonus richiesti e l’ex Juve spinge per giocare in Premier League. Secondo quanto aveva scritto invece Tuttomercatoweb , il nome più papabile per la difesa era quello di Martin Vitik dello Sparta Praga classe 2003, ancora nessuna offerta ufficiale però presentata per lui. Sondato anche il terreno per l’ex Spezia, ora all’Arsenal, Kiwior.

Come ulteriore centrocampista la società si era mossa su Pierre Hojbjerg del Tottenham, ma gli inglesi non sono aperti ad un prestito secco, perché vorrebbero cederlo o darlo in prestito con obbligo di riscatto; la trattativa, quindi, risulta più complicata. Il Corriere dello Sport aveva parlato anche di Pablo Fornals, spagnolo del West Ham 28enne, che potrebbe adattarsi anche sulla fascia e fare il vice di Politano.

Il Napoli sta lavorando anche in vista della prossima stagione: si parla, come dichiarato dal giornalista Schira, di Zito Luvumbo del Cagliari (che la società potrebbe acquistare anche a gennaio) e Riccardo Calafiori del Bologna, che a giugno prenderebbe il posto di Juan Jesus.

ilnapolista © riproduzione riservata