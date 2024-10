Mazzocchi, i dettagli dell’affare: pagato circa 3 milioni, contratto fino al 2027

Nel suo contratto c’è un’opzione di rinnovo per il quarto anno. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.

Ieri Pasquale Mazzocchi ha svolto le visite mediche a Villa Stuart e ha firmato il contratto con il Napoli (manca solo l’ufficialità); il calciatore dovrebbe essere a disposizione di Mazzarri già dalla partita di domenica 7 gennaio contro il Torino.

Mazzocchi, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, è arrivato dalla Salernitana per circa 3 milioni + bonus e ha firmato un contratto di 3 anni e mezzo, con opzione di rinnovo per il quarto.

Il suo passaggio al Napoli garantirà, quindi, la partenza di Zanoli, che vestirà per i prossimi sei mesi la maglia del Genoa.

I DETTAGLI DELL’AFFARE:

Dalla Salernitana: 3 milioni di euro o giù di lì per avere il suo cartellino dopo i rifiuti di Zanoli e Demme di cambiare maglia in versione contropartita tecnica, e un contratto fino al 2027 per il giocatore. Firmerà oggi, dopo le visite mediche in programma di buon mattino a Roma, a Villa Stuart, e poi andrà a presentarsi a Mazzarri e ai nuovi compagni: reciterà innanzitutto da vice Di Lorenzo, ma può giocare anche più alto avendo agito sistematicamente nel 3-5-2, nonché adattarsi a sinistra.

L’EX SALERNITANA E’ PERFETTO PER IL 3-5-2:

Teotino a Sky Sport: «E’ un calciatore ambizioso, è stato anche convocato in Nazionale (una presenza, ndr) non so se accetti il Napoli esclusivamente per fare il vice di Di Lorenzo. Potrebbe anche essere il calciatore in grado di ricoprire la corsia di destra a tutta fascia in caso di passaggio al 3-5-2 con Di Lorenzo spostato tra i tre di difesa».

