Mazzocchi lo ha voluto Mazzarri che prepara il ritorno alla difesa a tre (Gazzetta)

Accordo trovato a tre milioni. Può consentire il cambio tattico. Molta enfasi è data all’essere napoletano di Mazzocchi

Mazzocchi lo ha voluto Mazzarri che prepara il ritorno alla difesa a tre. Lo scrive anche la Gazzetta dello Sport, ieri ne aveva parlato Gianfranco Teotino a Sky Sport. Ecco cosa scrive la Gazzetta.

Il ruolo di Mazzarri. Non è un mistero, infatti, che il tecnico di San Vincenzo si sia speso in prima persona per l’arrivo di Mazzocchi, ritenuto il jolly ideale per le necessità del suo Napoli. Non solo vice Di Lorenzo, Mazzocchi può agire anche da terzino sinistro – ruolo in cui oggi c’è il solo Mario Rui disponibile, in attesa del recupero di Olivera -, può giocare da esterno a tutta fascia su entrambi i lati del campo e magari anche esterno alto nel tridente offensivo (ruolo fatto in gioventù) per dare più equilibrio. Ma, soprattutto, può permettere a Mazzarri anche di ripensare al suo carissimo 3-5-2 (o 3-4-2-1), con Di Lorenzo tra i tre centrali e lui più avanzato, come spieghiamo nel pezzo qui sotto. E poi, da napoletano verace, Mazzocchi porterà una ventata di entusiasmo di cui lo spogliatoio in questo momento ha bisogno.

Chissà perché molta enfasi è data all’essere napoletano di Mazzocchi. Come se un piemontese o uno straniero nel Napoli rendesse di meno. È stato già dimenticato che il Napoli ha vinto lo scudetto con un georgiano, un nigeriano e un sud-coreano.

La trattativa Napoli e Salernitana hanno trovato l’intesa ieri intorno all’ora di pranzo, facendo l’una un passo verso l’altra. De Laurentiis ha optato per il terzo rilancio in pochi giorni, arrivando ad offrire tre milioni per il cartellino dei Mazzocchi. E la Salernitana – che chiedeva prima 5 milioni e poi 4 – ha calato le pretese, spinta anche dal desiderio del giocatore di sposare il progetto Napoli.

Le parole di Teotino.

Mazzocchi più che il vice di Di Lorenzo può essere l’esterno in caso di 3-5-2. Lo dice Teotino a Sky Sport.

Mazzocchi può ricoprire la fascia destra a tutto campo

«Mazzocchi è un calciatore ambizioso, è stato anche convocato in Nazionale (una presenza, ndr) non so se accetti il Napoli esclusivamente per fare il vice di Di Lorenzo. Potrebbe anche essere il calciatore in grado di ricoprire la corsia di destra a tutta fascia in caso di passaggio al 3-5-2 con Di Lorenzo spostato tra i tre di difesa».

È un’idea che si fa sempre più largo. A Sky ne ha parlato anche Caressa che ha detto:

Dopo Juventus-Roma, ieri sera è andata in onda su Sky il consueto programma condotto da Fabio Caressa “Sky Calcio Club”. Proprio il conduttore, nell’analizzare il campionato e la situazione delle squadre, ha parlato anche del Napoli e del lavoro di Mazzarri.

Secondo Caressa, con l’anno nuovo, il tecnico del Napoli potrebbe cambiare modulo grazie anche agli innesti provenienti dal calciomercato.

Le parole di Caressa:

«Sono sicuro che con l’anno nuovo Mazzarri passa alla difesa a tre. Il Napoli si mette con Kvaratskhelia più stretto vicino a Osimhen, un trequartista, che può essere Samardzic, a quattro a centro campo e tre dietro. Sono sicuro che finisce così, perché Kvara lì a sinistra ormai l’hanno capito, deve partire più centrale».

ilnapolista © riproduzione riservata