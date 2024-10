Caressa: «Con l’anno nuovo, Mazzarri passa alla difesa a tre»

A Sky Calcio Club: «Kvaratskhelia ormai l’hanno capito, deve stare più vicino a Osimhen. Poi un trequartista alla Samardzic, quattro a centrocampo e tre dietro»

Dopo Juventus-Roma, ieri sera è andata in onda su Sky il consueto programma condotto da Fabio Caressa “Sky Calcio Club”. Proprio il conduttore, nell’analizzare il campionato e la situazione delle squadre, ha parlato anche del Napoli e del lavoro di Mazzarri.

Secondo Caressa, con l’anno nuovo, il tecnico del Napoli potrebbe cambiare modulo grazie anche agli innesti provenienti dal calciomercato.

Le parole di Caressa:

«Sono sicuro che con l’anno nuovo Mazzarri passa alla difesa a tre. Il Napoli si mette con Kvaratskhelia più stretto vicino a Osimhen, un trequartista, che può essere Samardzic, a quattro a centro campo e tre dietro. Sono sicuro che finisce così, perché Kvara lì a sinistra ormai l’hanno capito, deve partire più centrale».

Anche Mazzarri ha espresso più volte la volontà di voler trovare la posizione giusta a Kvaratskhelia. Secondo il tecnico, dopo l’anno concluso con la vittoria dello scudetto, gli avversari conoscono la pericolosità del georgiano e fanno di tutto per limitarlo. Per questo motivo è fontamentale il rientro di Mario Rui, da quando c’è il portoghese sulla fascia, Kvara ha avuto più libertà nel cercare e nel trovare le giocate decisive. E per aumentare il pericolo, Mazzarri gli chiede di entrare di più dentro al campo.

Dopo l’ultima partita contro il Monza, Mazzarri ha polemizzato sulla poca tutela riservata a Kvara, troppo spesso fermato da falli duri non sanzionati e a volte nemmeno fischiati.

Le parole di Mazzarri dopo Napoli-Monza

«Oggi abbiamo avuto sei palle gol davanti al portiere, non è entrata la palla. Io sono stato espulso, Osimhen viene mandato a casa. Osimhen è un continuo provocarlo, fate vedere le cose che si devono vedere, viene martoriato a palla lontana e nessuno viene ammonito. Perché è così che i punti si perdono. Oltre ai nostri demeriti. Kvara lo hanno tenuto per un quarto d’ora, nessuno lo ha ammonito. fatele vedere all’84esimo minuto, trattenuto cinque minuti. Fallo clamoroso su Kvara. Ci stanchiamo, siamo alla quinta partita consecutiva, mandatele le immagini».

