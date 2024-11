Mazzarri ha capito che non ha più senso scimmiottare il 4-3-3 alla Spalletti (Gazzetta)

Arrendersi all’evidenza è sintomo di intelligenza. In Supercoppa si è visto un Napoli poco spettacolare, certo, ma assai più pratico e redditizio.

Mazzarri ha capito che non ha più senso scimmiottare il 4-3-3 alla Spalletti. Lo scrive (anche) la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. E non possiamo che esserne contenti. Finalmente ci si rende conto del proverbio “errare è umano, perseverare è diabolico”.

Arrendersi all’evidenza è sintomo di intelligenza. Perché continuare a scimmiottare un 4-3-3 alla Spalletti quando di quella squadra restano lo scudetto, i record, il dolce ricordo e poco altro? A volte bisogna essere realistici, aprire bene gli occhi e cercare di andare più in profondità nelle questioni. La crisi del Napoli, ovviamente, non era soltanto un problema di modulo, di sistema di gioco o interpreti che non ci sono più (vedi Kim nel cuore della difesa, miglior interprete nel ruolo della stagione 2022-23), era soprattutto una questione di condizione fisica e mentale, di equilibri persi, di automatismi e fiducia da ritrovare. E una volta scelto Walter Mazzarri come traghettatore, era giusto fare un passo indietro e lasciare al tecnico il tempo di capire dove e come intervenire.

Mazzarri ha indossato il vestito pratico

Vestito pratico. Così, dopo un mese e mezzo di andamento lento e con un quarto posto sempre più in bilico, Walter ha deciso di sfruttare l’emergenza numerica per rispolverare il suo vestito magico, proposto con successo a Riad, nella Final Four di Supercoppa. Poco spettacolare, certo, ma assai più pratico e redditizio. Che in fondo è ciò che serve adesso al Napoli per scacciare la crisi e riproporsi con credibilità nella corsa a un posto Champions.

