Il mercato del Napoli è fermo, Mazzarri è in emergenza (Repubblica)

È arrivato il solo Mazzocchi. Contro la Salernitana senza Osimhen, Anguissa, Meret, Olivera. E Ostigard, Zanoli, Zerbin e Zielinski hanno la valigia pronta

Il mercato del Napoli è fermo, Mazzarri è in emergenza. A scriverlo è l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina che ricorda fa il punto sugli acquisti portati a termine in questa sessione di gennaio e al momento c’è il solo Mazzocchi peraltro squalificato dopo l’espulsione rimediata a Torino per quell’entrata sciagurata.

Ecco cosa scrive Repubblica:

Rinforzare il Napoli per raddrizzare una stagione complicata, ma domani ( inizio alle 15, arbitro Marinelli, diretta su Dazn) contro la Salernitana l’emergenza resta la parola d’ordine. Rinforzi – a parte lo squalificato Mazzocchi – non ne sono ancora arrivati e Walter Mazzarri dovrà fare i conti con una rosa ridotta all’osso tra assenze (Osimhen e Anguissa), infortuni (Meret e Olivera su tutti) e giocatori con la valigia pronta (Ostigard, Zanoli, Zerbin e soprattutto Zielinski, ormai diretto all’Inter al termine della stagione). Non è certo la situazione ideale per allontanare i venti di crisi che soffiano con forza dopo il brutto ko contro il Torino.

Mazzarri ha poche possibilità di scelta. Di fatto ne ha due: Gaetano o Zielinski in mediana (e stavolta potrebbe spuntarla il napoletano) e il solito ballottaggio tra Raspadori e Simeone in attacco. Il resto è scontato perché la coperta è cortissima. La società sta provando ad allungarla da un paio di settimane, ma trattative in dirittura d’arrivo non ce ne sono ancora.

Nessuna trattativa in dirittura d’arrivo

Francesco Modugno in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato del momento del Napoli e delle difficoltà che si stanno incontrando in questo mercato di gennaio da cui però la società si aspetta tanto

Mercato del Napoli ancora in fase di riflessione

«Il mercato in momenti di crisi, come quello che sta vivendo il Napoli, è un’opportunità, una speranza di aggiustare e mettere Mazzarri in condizione di ampliare le sue scelte in alcuni reparti.

Sicuramente si deve intervenire dietro. La difesa è la priorità, si cerca un centrale difensivo, come lo vuole Mazzarri. I nomi sono sicuramente tanti, ma bisognerà vedere cosa offre il mercato. Benché il mercato sia partito già da un po’, siamo ancora in una fase di monitoraggio, cercando una situazione.

Mazzarri vuole un difensore di struttura

Mazzarri vorrebbe un centrale di struttura bravo sulle palle alte, veloce, ma ci devono essere anche le condizioni economiche giuste. Poi serve un altro Anguissa e un esterno. C’è una disponibilità della società di intervenire. Intanto è stato sospeso per qualche ora il ritiro con il coinvolgimento di tutti e il dialogo diretto tra il capitano Di Lorenzo con il presidente. Non tutti però si sono allontanati, quelli che non avevano famiglia sono tornati in ritiro».

