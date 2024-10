Come il viaggio da Roma quando perse il pullman. Prima i calciatori erano arrabbiato con Garcia, ora gli arbitri. La crisi del Napoli continua

Mazzarri rischia di prendere un altro taxi, stavolta per il ritorno in Toscana, a casa (The Athletic)

Il Napoli è diventato una squadra irriconoscibile rispetto all’anno scorso; ne parla anche The Athletic, sottolineando il downgrade dei calciatori:

“Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Roma prima di Natale, il tecnico toscano ha passato così tanto tempo a dare le sue spiegazioni che quando è uscito dallo Stadio Olimpico, il pullman della squadra era già partito ed è dovuto tornare a Napoli in taxi. La sconfitta di domenica allo Stadio Grande Torino, uno scoraggiante 3-0, è arrivata ancora più lontano da casa. Mazzarri dopo non si è presentato davanti alle telecamere. (…) Quando Mazzarri è tornato per un secondo mandato a novembre, sapeva che non sarebbe stato semplice; e le sue prime partite non sarebbero potute essere più difficili. E’ stato salvato a Bergamo da Elmas che poi è stato venduto al Lipsia. Dopo quella partita ci si aspettava che avrebbe iniziato a ottenere risultati soddisfacenti. Poi il Frosinone si è presentato a Fuorigrotta per la Coppa Italia e ha vinto 4-0.

Sotto la guida di Garcia, i giocatori hanno tirato fuori la loro frustrazione nei confronti dell’allenatore; Osimhen, Kvaratskhelia e Politano hanno mostrato dissenso al momento di essere sostituiti. Sotto la guida di Mazzarri, se la prendono con gli avversari e gli arbitri. Ora il Napoli è nono, a 22 punti in meno della scorsa stagione, e Aurelio De Laurentiis ha finalmente pronunciato il mea culpa; un volta-faccia, visto che prima del pareggio contro il Monza aveva dato la colpa a chiunque tranne che a lui.

Questo è l’inverno più turbolento per la squadra da quando ci fu un ammutinamento che portò all’esonero di Carlo Ancelotti nel 2019. De Laurentiis ha promesso tre acquisti nelle prossime settimane. Mazzocchi è già arrivato dalla Salernitana, ma serve un difensore centrale per sostituire a dovere Kim Min-jae. A metà di questa stagione, la miglior difesa della Serie A negli ultimi due anni è a soli quattro gol dal concedere le reti totali della scorsa stagione.

Anche i giocatori stanno peggiorando, il che è, per certi aspetti, comprensibile. Considerando quanto lo scudetto abbia significato per la città, è difficile aspettarsi che i giocatori non si sentano soddisfatti. Kvaratskhelia non ha raggiunto gli stessi standard del suo primo anno in Italia. Lobotka e Anguissa irriconoscibili, mentre Osimhen è stato spesso fuori per infortunio, o arrabbiato in campo. Nel frattempo Mazzarri ha promesso a De Laurentiis che avrebbe sacrificato i propri principi e fatto giocare la squadra nello stile di Spalletti della scorsa stagione. Ma se i risultati non arrivano in un 4-3-3, forse è il momento per lui di tornare alla difesa a 3 che conosce. Altrimenti, il prossimo taxi che chiamerà potrebbe essere per riportarlo a casa in Toscana”.

