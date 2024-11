Il Barcellona crede ora solo nella Champions, con il Napoli è favorito per il ritorno in casa (Sport)

Vincere la Champions darebbe l’illusione che sia tornato il vero Barça. E’ una competizione dove vengono premiati i piccoli dettagli, non il percorso.

Il Barcellona sta vivendo un momento tutt’altro che semplice. Dopo aver perso la finale di Supercoppa ed essere stata eliminata ai quarti di Coppa del Re, la squadra di Xavi si ritrova a -11 (con una partita in meno rispetto al Girona) dalla vetta della Liga. Si punta quindi tutto sulla Champions League, e agli ottavi incontrerà il Napoli.

Il Barcellona ora punta tutto sulla Champions, la Liga è ormai quasi andata:

Sport scrive:

“Al Barça non vogliono continuare a creare aspettative. In effetti, questo è stato uno dei problemi maggiori per tutta la stagione. Ma in questo momento la Champions League è il modo più conveniente per recuperare l’illusione di aver ritrovato il vero Barcellona. E’ una competizione dove vengono premiati i piccoli dettagli, non il percorso. Lo scontro con il Napoli sarà duro, ma il Barça è favorito con la gara di ritorno che giocherà in casa. In questo doppio incontro, ci saranno l’energia dei giovani insieme all’esperienza dei più veterani a combinarsi.

Se dovesse passare il turno, il club avrà una motivazione per cui continuare a stringere i denti. Il timore, invece, è di cadere negli ottavi e che la squadra venga lasciata andare, il che metterebbe a rischio anche l’accesso alla prossima Champions League. I quarti di finale si giocano ad aprile e il sorteggio potrebbe giocare un ruolo chiave. Inutile fare qualsiasi tipo di ipotesi se la squadra non è almeno un po’ più vicina alla solidità difensiva che ha raggiunto la scorsa stagione”.

La notizia dell’addio al Barcellona di Xavi ha creato grande fermento, ma non solo in casa del Barca. È partita infatti la corsa per scoprire chi sarà il suo successore e sono usciti diversi nomi che hanno subito creato fastidi. Innanzitutto quello di Mikel Arteta allenatore dell’Arsenal, che ha pubblicamente smentito le voci di un suo addio alla Premier per sbarcare in Liga.

ilnapolista © riproduzione riservata