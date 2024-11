Gigi Riva, Zeffirelli lo voleva in un film ma lui litigò in macchina con Gina Lollobrigida (Repubblica)

Ebbero una lite in auto che causò un incidente. Se glielo ricordavi Gigi ridacchiava. A Usa 94 Baggio si aggrappò a lui

La morte di Gigi Riva. Su Repubblica ne scrive anche Emanuela Audisio.

Gigi era stato in collegio dai preti e non gli era piaciuto per niente, visto il numero delle fughe. Franco Zeffirelli, che lo adorava, lo voleva attore in un suo film e per questo disse a Gina Lollobrigida di accompagnarlo con la sua Rolls-Royce allo stadio a Firenze dove Riva giocava e dove i due non arrivarono mai perché ebbero una lite in auto che causò un incidente. Se glielo ricordavi Gigi ridacchiava. Era schivo, avrebbe potuto intrattenere tutte le platee del mondo perché di cose da raccontare ne aveva, ma preferiva stare da un lato. Non faceva mai ombra a nessuno, ma la spalla su cui piangere a Pasadena quando il Brasile tolse il mondo all’Italia era la sua. Lui c’era, quando serviva, nei momenti più difficili, non dovevi nemmeno cercarlo, infatti Baggio si aggrappò a lui. Era lo scoglio in mezzo al mare, anche le nuove generazioni, quelli che non avevano patito la fame come lui, gli riconoscevano una forza superiore.

I medici e il rifiuto di Gigi Riva all’angioplastica

Nel pomeriggio le prima notizie relativa ad un ricovero di Gigi Riva, come riportato dal Corriere dello Sport: “Paura per Gigi Riva, ex attaccante del Cagliari, della Nazionale e capocannoniere storico dell’Italia. ‘Rombo di Tuono’ è stato ricoverato ieri (domenica 21 gennaio) in ospedale a Cagliari. Due giorni fa infatti, il protagonista dello scudetto rossoblù nel 1970 si è sentito male nella sua casa del quartiere di San Benedetto. Il motivo? Un malore improvviso che ha spaventato la famiglia”

Poi alle 19.53 di questa sera, poco prima che cominciasse la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter, è arrivata la nefasta notizia della morte di Gigi Riva. L’ex campione del Cagliari e della Nazinale era stato ricoverato all’ospedale alle 3 di notte, è deceduto alle 19.10. Alle 10.30 era stato sottoposto a una coronorografia.

Grande shock anche per i medici dell’ospedale cagliaritano Arnas Brotzu dove era stato ricoverato e che sono rimasti sorpresi per il peggioramento repentino delle condizioni di salute.

«Aveva una grave malattia coronarica. Stamattina gli specialisti gli avevano suggerito un intervento di angioplastica. Lui ha deciso di pensarci. Niente faceva pensare a un peggioramento improvviso».

I medici continuano il racconto

«Era stato informato del rischio di morte. Dopo una valutazione di un team multidisciplinare, gli è stato proposto un intervento chirurgico di angioplastica coronarica, che lui ha rifiutato. Il suo consenso scritto era necessario per l’intervento. Sembrava sereno e cordiale inoltre, tranquillissimo. Era d’accordo col comunicare il suo stato di salute, consapevole del bene che la città e la Nazione intera gli volevano».

