Eriberto-Luciano non era nessuno: Kanga dice di essere nato 4 anni dopo la morte della madre

La Caf indaga prima della Coppa d’africa. Il giocatore del Gabon sarebbe in realtà nato in Congo 5 anni prima col nome di Kiaku-Kiaku Kianga

Al confronto Eriberto o Luciano che dir si voglia era un principiante. Il calciatore del Chievo famoso, come tanti altri, per aver barato su età e identità per garantirsi una carriera più lunga in Europa non è nessuno rispetto a Guélor Kanga, nazionale del Gabon, che gioca per la Stella Rossa Belgrado dal 2020.

La Caf (Confederazione del calcio africano) gli ha chiesto di dimostrare la sua età prima dell’inizio della Coppa d’Africa. Lui dice di avere 33 anni. Ma alla Caf i conti non tornano: secondo i documenti in loro possesso, il calciatore dovrebbe esser nato… quattro anni dopo la morte di sua madre!

I documenti presentati dalla Federcalcio del Gabon, compreso il passaporto, dicono che il centrocampista è nato a Oyem (Gabon) il 1 settembre 1990. La Repubblica Democratica del Congo invece dice che Guélor Kanga potrebbe in realtà chiamarsi Kiaku-Kiaku Kianga, nato il 5 ottobre 1985 a Kinshasa.

La madre di Guélor Kanga è morta all’inizio del 1986, circa quattro mesi dopo la presunta nascita di Kianga…

Il Gabon rischia una sanzione per falsificazione di documenti e mancato rispetto delle regole Fifa.

