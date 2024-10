Onana andrà in Coppa d’Africa il giorno prima dell’esordio del Camerun

Accordo tra Manchester United e Federcalcio camerunese. Il portiere giocherà il 14 gennaio contro il Tottenham, poi esordirà in Coppa d’Africa il giorno dopo

La notizia rilanciata da The Athletic ha del clamoroso. Andre Onana, portiere del Manchester United, raggiungerà i suoi compagni di nazionale per la Coppa d’Africa dopo la partita del suo United contro il Tottenham il 14 gennaio. Il Camerun giocherà contro la Guinea il 15 gennaio.

In altre parole, il portiere ex Inter si aggregherà alla sua nazionale solo un giorno prima dell’esordio in Coppa d’Africa. Non farà quindi la preparazione insieme ai suoi connazionali. Come scrive The Athletic:

“Si recherà in Coppa d’Africa subito dopo l’incontro con il Tottenham il 14 gennaio, grazie a un accordo amichevole raggiunto tra tutte le parti. Lo United ha ingaggiato Onana dall’Inter lo scorso luglio sapendo che si era ritirato dalla nazionale, cosa che è stata comunicata alla federazione molto chiaramente. È stato convinto dalla Federcalcio camerunese e da altri fattori a tornare, una decisione che lo United rispetta pienamente. Allo stesso modo, la Federcalcio camerunese riconosce che lo United non si aspettava di perdere Onana in un momento chiave della stagione ed è riluttante a perdere il suo portiere proprio quando ha ritrovato continuità di prestazioni“.

Anche la Serie A, e il Napoli, perdono pezzi a causa della Coppa d’Africa. Addirittura, per quanto riguarda il Napoli, Osimhen è già partita da più di una settimana per raggiungere i suoi compagni in nazionale.

Osimhen e Anguissa dovrebbero saltare i big match contro Lazio e Milan (oltre alla Supercoppa)

La Coppa d’Africa si terrà tra il 13 gennaio e l’11 febbraio. Per il Napoli partiranno Victor Osimhen e Franck Zambo-Anguissa, che giocheranno con le loro rispettive nazionali, ovvero Nigeria e Camerun.

La Nazionale nigeriana comincerà la fase a gironi il 14 gennaio contro la Guinea Equatoriale; il giorno dopo sarà la volta di quella camerunense, che affronterà nel primo match la Guinea. Gli ottavi di finale inizieranno il 27 gennaio, i quarti il 2 febbraio, le semifinali andranno in scena il 7 febbraio.

Osimhen e Anguissa sicuramente salteranno i match contro Torino e Salernitana, inclusa la Supercoppa del 18 gennaio contro la Fiorentina (e l’eventuale finale). Qualora Nigeria e Camerun dovessero qualificarsi agli ottavi, i due azzurri salterebbero sicuramente anche il big match contro la Lazio previsto per il 28 gennaio. Se le due Nazionali dovessero continuare il loro percorso fino alla finale, il Napoli dovrà a fare a meno dell’attaccante e del centrocampista anche per la sfida contro l’Hellas Verona e il big match contro il Milan a San Siro. Quel che è certo è che, salvo infortuni, ci saranno per gli ottavi di Champions League contro il Barcellona.

