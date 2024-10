Dragusin nel mirino anche del Bayern, Tuchel lo vuole già a gennaio

Sky Sport Deutschland: il tecnico ne ha parlato con la dirigenza, che formalizzerà un’offerta nei prossimi giorni. Al momento, Tottenham in vantaggio sul Napoli.

Radu Dragusin non è solo richiesto da Napoli e Tottenham; anche il Bayern Monaco sarebbe piombato nelle ultime ore sul difensore centrale rumeno del Genoa.

A confermarlo è il giornalista di Sky Sport Deutschland Florian Plettenberg. Il tecnico del Bayern Tuchel lo vorrebbe fortemente; ne ha parlato con la dirigenza e il club è pronto a trattare per il trasferimento nella finestra di mercato invernale.

Yes, Radu #Dragusin is on the list of FC Bayern! Tuchel and the bosses have spoken about the 21 y/o central defender from Genua internally. First call: @gspro | @SkySportDE 🇷🇴 pic.twitter.com/rnJWPIXq18 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 8, 2024

Il Genoa lo valuta 30 milioni; al momento, secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, gli Spurs sono in vantaggio sul Napoli, gli azzurri insistono con 20 milioni + Ostigard (a titolo definitivo) e Zanoli (in prestito).

Dragusin in trattativa col Tottenham (Romano)

Il Tottenham ha avuto nuovi contatti positivi con il Genoa per l’affare Radu Dragusin! L’accordo avanza verso le fasi finali dei negoziati. Gli Spurs sperano di concludere l’accordo la prossima settimana mentre i colloqui continuano, è tutto su proposte verbali in attesa dell’offerta ufficiale finale.

Ora il Tottenham sta facendo sul serio, senza indugi e però attraverso canali ancora laterali: al Genoa è arrivata l’offera modo suo indecente, ventitré milioni di sterline (che equivalgono a ventisei e sei di euro, al cambio in corso), e sta lì, in attesa che si proceda ufficialmente. Pagamento cash, magari rateizzato o anche no, queste sono cose che verranno fuori successivamente, ma con il danaro liquido le strade si accorciano miracolosamente.

Poi c’è il Napoli che neanche scherza: vuole Dragusin (22 anni tra poco) per sistemarsi in difesa, per orientarsi nel futuro, per movimentare questi giorni che sanno anche di Zanoli e di Ostigard. Affare complicato ma avviato: visto che a Gilardino serve Zanoli e poi diventerà indispensabile cercare un centrale, a Castelvolturno (o in Spagna, dove sta De Laurentiis) hanno pensato: Radu in azzurro, Zanoli ceduto definitivamente e con valutazione congrua e Ositgard in prestito, così da abbassare il conguaglio. Il Genoa è in piena fase riflessiva, perché avere i soldi dal Tottenham e potersi poi permettere di scegliersi un difensore secondo proprio gusti è tentazione forte, anche bella. Florin Manea, il procuratore di Dragusin, è in Italia, anzi in Liguria, e ha parlato con il Genoa: però il Napoli, che ha fretta, s’è messo pure a cercare all’estero, senza troppo entusiasmo ma per necessità

