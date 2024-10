Dragusin, la richiesta del Genoa di 30 milioni più bonus ha fatto scappare il Napoli (Repubblica)

Repubblica Genova: Se dovesse partire a gennaio, ha in mente solo la Premier e il Tottenham che può arrivare alla richiesta dei rossoblù

Dragusin, la richiesta del Genoa di 30 milioni più bonus ha fatto scappare il Napoli. Lo scrive l’edizione genovese di Repubblica.

Prosegue la telenovela Zanoli. L’esterno del Napoli è promesso sposo ai rossoblù da questa estate ma sembra la “bella di Torriglia” e anche i tifosi cominciano a spazientirsi. I partenopei hanno offerto Ostigard, anche al Torino va detto, cercando un primo approccio per Dragusin. Ma il Genoa dei 777 Partners è ben diverso dal passato e la cifra richiesta, 30 milioni più bonus, ha fatto scappare gli azzurri. Oltre al fatto che il giocatore se proprio dovesse partire a gennaio, opzione che anche il suo agente considera difficile, ha in mente solo la Premier e il Tottenham che può arrivare alla richiesta dei rossoblù senza problemi. Nell’attesa Gilardino si gode il suo difensore goleador.

Il Napoli voleva valutare Zanoli 12 milioni

Dragusin: il Napoli ha offerto al Genoa 13 milioni più Zanoli (valutato 12), il Genoa ha rifiutato. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Dragusin è l’obiettivo numero uno (Corsport)

L’arrivo di Mazzocchi vale il placet alla cessione di Alessandro Zanoli: la destinazione è il Genoa, però resta da capire la formula. Ovvero: inizialmente è stato valutato esclusivamente il prestito secco, ma il Napoli ha formalizzato un’offerta al club rossoblù per Radu Dragusin, 21 anni, il difensore centrale prediletto per rinforzare il reparto, articolata in questo modo: 13 milioni di euro più il cartellino di Zanoli, valutato 12 milioni. In totale: 25 milioni di euro. La proposta non è stata accettata, ma il Napoli è disposto ad aumentare il cash e ad inserire eventualmente il cartellino di Leo Ostigard (difensore centrale, tra l’altro un ex); in questo caso, Zanoli volerebbe a Genova in prestito. In un modo o nell’altro, insomma, il suo destino sembra scritto, mentre tutta da decifare è la storia relativa a Dragusin: in cima alla lista dei suoi desideri continua a esserci il Tottenham, ma De Laurentiis non ha intenzione di mollare la presa.

ilnapolista © riproduzione riservata