La proprietà del Genoa ha fatto fortuna approfittandosi della povera gente (Washington Post)

L’inchiesta: la società è accusata di pratiche finanziarie predatorie ai danni di persone fragili. Tutti i club acquistati nel calcio erano pieni di debiti

777 Partners, la società di private equity americana che possiede il Genoa ed altri importanti 7 club di calcio in giro per il mondo (tra cui il Vasco da Gama e da pochissimo l’Everton) avrebbe fatto la sua fortuna approfittandosi di persone economicamente vulnerabili, se non disperate, attuando pratiche finanziarie predatorie come schema d’affari. Lo scrive in una lunga inchiesta il Washington Post, inchiesta ripresa da Lo Slalom.

L’autorevolissimo quotidiano americano ha esaminato atti giudiziari e intervistato molte persone coinvolte in questa storia, vittime comprese. 777 Partners, in pratica, avrebbe “strozzato” persone che avevano un disperato bisogno di soldi. Con un sistema molto semplice: offriva alle persone in difficoltà di anticipare una parte delle rendite da assicurazioni o risarcimenti “comprandole” in cambio di pochi soldi, ma maledetti e subito.

Il giornale racconta varie storie, ad esempio quella di Lyndsey Noell, che a 13 anni fa un incidente stradale che le lascia una lesione cerebrale e la vista da un occhio solo. Subisce una dozzina di interventi chirurgici. Nel 2009 la famiglia raggiunge un accordo con la società dei camion responsabile dell’incidente per un risarcimento di 1 milione di dollari, da pagare con gli interessi, in assegni mensili crescent, a partire da circa 3.000 dollari. La ragazzina sviluppa una dipendenza da oppiacei e i costi crescono vertiginosamente. Nel 2015 777 Partners offre alla famiglia una somma forfettaria immediata in cambio delle sue future rendite: firmano un contratto cedendo 42.000 dollari di rendita in cambio di 20.000 in contanti. La transazione viene registrata in tribunale. Alla fine dell’anno la società scambia l’intera rendita rimanente, circa 793mila dollari, in cambio di 180mila. Era previsto come clausola nell’accordo.

Tutto così, più o meno. “L’intera portata dei flussi di entrate del 777 – scrive Albert Samaha – rimane sconosciuta, ma la società ha finanziato diverse aziende accusate di trarre profitto da ciò che i critici ritengono pratiche finanziarie predatorie che prendono di mira persone economicamente vulnerabili”. E deve rispondere di varie cause intentate, compreso class action.

In ogni caso, fa notare, il giornale, tutti i club acquistati dalla società avevano in comune una pesante situazione debitoria. L’Hertha Berlino perdeva 80 milioni di euro nel 21-22, il Genoa 60, lo Standard Liegi più di 20. Il Vasco da Gama ha più di 100 milioni di dollari di debiti. L’Everton ne ha persi circa 500 dal 2019.

