Dragusin, De Laurentiis ritiene eccessivo il prezzo del Genoa (Repubblica)

Trattativa aperta col Tottenham, il Napoli resta in attesa per capire cosa succede. la sua offerta è 20 milioni più Ostigard

L’arrivo di Pasquale Mazzocchi al Napoli ha liberato fondamentalmente un posto sulla fascia lasciando spazio all’arrivo di Alessandro Zanoli. Come riportato dal Secolo XIX la squadra rossoblù starebbe seriamente pensando ad acquisire il terzino, lavorando al tempo stesso per l’eventuale cessione di Radu Dragusin, divenuto uno dei pezzi pregiati del mercato di gennaio. Il Napoli avrebbe fatto un’offerta proponendo anche come contropartita tecnica Leo Skiri Østigård, ma il Genoa non ha intenzione di abbassare le pretese sotto i 30 milioni. Fra i possibili acquirenti ci sarebbero anche il Tottenham e il Milan che dovranno però proporre un’offerta congrua a quanto richiesto dal Grifone.

Dragusin, richiesta eccessiva del Genoa

“È piombato con forza il Tottenham, intenzionato a portare il difensore in Premier League già nelle prossime ore. Il club ligure valuta il calciatore 30 milioni di euro. Un summit con i londinesi è previsto nelle prossime ore. De Laurentiis monitora la situazione, anche se il prezzo richiesto dal Genoa viene ritenuto eccessivo dal patron azzurro”

Sempre più lontano per il Napoli

Secondo Romano invece è sempre più lontana la possibilità Radu Dragusin per il Napoli. Dopo le indiscrezioni arrivate ieri circa intoppi nella trattativa tra il Genoa e il Tottenham per il calciatore, c he avrebbero favorito l’inserimento del club di De Laurentiis, secondo Fabrizio Romano oggi l’affare potrebbe avere delle evoluzioni.

Tottenham e Genoa infatti avrebbero già programmato un nuovo ciclo di trattative per avanzare sull’accordo con Radu Dragusin. La proposta verbale iniziale degli Spurs è di circa € 23 milioni mentre il prezzo richiesto dal Genoa è 30 milioni di euro. I contatti proseguiranno presto. Il nodo principale sarebbe la richiesta del tecnico Postecoglou che vuole Dragusin.

