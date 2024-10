Tottenham e Genoa, nuove trattative per Dragusin (Romano)

Sempre più lontana la possibilità Radu Dragusin per il Napoli. Dopo le indiscrezioni arrivate ieri circa intoppi nella trattativa tra il Genoa e il Tottenham per il calciatore, c he avrebbero favorito l’inserimento del club di De Laurentiis, secondo Fabrizio Romano oggi l’affare potrebbe avere delle evoluzioni.

Tottenham e Genoa infatti avrebbero già programmato un nuovo ciclo di trattative per avanzare sull’accordo con Radu Dragusin. La proposta verbale iniziale degli Spurs è di circa € 23 milioni mentre il prezzo richiesto dal Genoa è € 30 milioni. I contatti proseguiranno presto. Il nodo principale sarebbe la richiesta del tecnico Postecoglou che vuole Dragusin.

⚪️🇷🇴 Tottenham and Genoa have new round of talks already scheduled to advance on Radu Dragusin deal.

Initial verbal proposal from Spurs is around €23m while Genoa asking price is €30m. Contacts will continue soon.

Postecoglou still convinced: he wants Dragusin. pic.twitter.com/MwZffGLc4C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2024