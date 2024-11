De Laurentiis ringrazia i dirigenti dell’Al-Shabab (quelli che vogliono Politano) per l’ospitalità

Giuffredi aveva anticipato che lui e il presidente avevano incontrato il club arabo per parlare anche di Politano

A Riad, per la Supercoppa Italiana, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis si è fotografato con i dirigenti dell’Al-Shabab scrivendo un posto di ringraziamento per l’ospitalità: «Grazie agli amici della società Al-Shabab per l’ospitalità di questi giorni agli allenamenti»

Grazie agli amici della società Al-Shabab per l’ospitalità di questi giorni agli allenamenti pic.twitter.com/O73vQjR2lz — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 17, 2024

De Laurentiis-Al-Shabab si è parlato anche di Politano

Nel pomeriggio Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, aveva rilasciato alcune dichiarazioni smentendo il presunto accordo con il Napoli per il rinnovo di contratto e anticipando che vi era stato un incontro con il club arabo interessato al calciatore

“Smentisco categoricamente che è stato trovato un accordo per il rinnovo di Politano col Napoli. La questione è ancora aperta. Si deciderà tutto dopo la Supercoppa. Oggi io e il presidente De Laurentiis abbiamo incontrato a Riyad l’Al-Shabab, che è ancora fortemente interessato al giocatore. La decisione definitiva sul futuro di Matteo verrà presa nei prossimi giorni”.

L’offerta dell’Al-Shabab

Il club arabi aveva già fatto una sostanziosa offerta per Politano. Al-Shabab infatti sarebbe pronto ad offrire 12 milioni, il Napoli ne vorrebbe però 15. Lo stipendio per il calciatore sarebbe di 7 milioni a stagione. “L’Al Shabab ha spinto per convincere Matteo Politano a lasciare il Napoli e firmare per loro. Si aspettano nuovi contatti nei prossimi giorni tra il club e l’agente del giocatore”.

