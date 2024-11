L’agente di Politano smentisce il rinnovo: «Si deciderà tutto dopo la Supercoppa»

Schira riporta le dichiarazioni di Giuffredi: «Oggi io e il presidente De Laurentiis abbiamo incontrato a Riyad l’Al-Shabab, che è ancora fortemente interessato al giocatore»

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni smentendo il presunto accordo con il Napoli per il rinnovo di contratto. Nicolò Schira le ha riportare su Twitter

Politano-Napoli nessun accordo per il rinnovo

“Smentisco categoricamente che è stato trovato un accordo per il rinnovo di Politano col Napoli. La questione è ancora aperta. Si deciderà tutto dopo la Supercoppa. Oggi io e il presidente De Laurentiis abbiamo incontrato a Riyad l’Al-Shabab, che è ancora fortemente interessato al giocatore. La decisione definitiva sul futuro di Matteo verrà presa nei prossimi giorni”.

🚨 Excl. – L’agente di Matteo #Politano (Mario Giuffredi): “Oggi io e il presidente #DeLaurentiis abbiamo incontrato a Riyad l’#AlShabab, che è ancora fortemente interessato al giocatore. La decisione definitiva sul futuro di Matteo verrà presa nei prossimi giorni” #calciomercato https://t.co/mNw1oB9vRm — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 17, 2024

La notizia dell’accordo trovato

Fabrizio Romano aveva invece anticipato che l’accordo tra il Napoli e Politano per il rinnovo era stato trovato e le firme sarebbero arrivate a breve. L’incontro con De Laurentiis – scrive Romano sull’ex Twitter – è andato bene, De Laurentiis non vuole cederlo ai sauditi dell’Al Shabab che pure offrivano 13 milioni al Napoli e 7 milioni netti a stagione al calciatore. L’esterno del Napoli e della Nazionale dovrebbe firmare un triennale da 2,8-3 milioni di euro netti a stagione. Il calciatore ha 30 anni, ne compirà 31 ad agosto.

La situazione una settimana fa

Il Napoli è vicino a rinnovare Matteo Politano. L’attaccante ha rifiutato l’Arabia manifestando la sua intenzione di restare a Napoli. Adesso si preparano le carte per il rinnovo. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano scrive su X:

“Il Napoli sta preparando la documentazione per far siglare nei prossimi giorni il prolungamento del contratto di Matteo Politano, in attesa degli ultimi dettagli. L’accordo sarà valido per tre anni e mezzo da aggiungere al suo contratto. Il Napoli ha respinto le proposte dell’Al Shabab“.

