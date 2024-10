Biglietti Napoli-Barcellona: curve a 55 euro, distinti a 150 (per gli abbonati invece 40 e 110)

La vendita partirà dal giovedì 11 gennaio ore 12. Vendita libera: 200 euro Tribuna Nisida, 250 Tribuna Posillipo

Il Napoli ha comunicato l’inizio della vendita dei biglietti per la partita di Champions contro il Barcellona, che si terrà il 21 febbraio alle ore 21.

La vendita dei biglietti partirà dalle ore 12 di Giovedì 11 Gennaio 2024 e si articolerà in tre fasi: la prima riservata ai titolari di abbonamenti, la seconda per i tifosi che hanno la fidelity card e l’ultima per chi non la possiede.

Il comunicato della società:

“La vendita dei biglietti per la partita Napoli vs Barcellona si articola in tre fasi:

La prima fase (Fase 1) riservata ai titolari di Abbonamento Full 23/24 (23 gare) e Abbonamento ITALIA 23/24 (20 gare), durante la quale gli abbonati potranno confermare il loro posto ad un prezzo vantaggioso rispetto alla tariffa intera.

La seconda fase (Fase 2) riservata ai titolari di Fidelity Card

La terza fase (Fase 3) di Vendita Libera aperta a tutti.

Ricordiamo che la Fidelity Card ha validità triennale e può essere acquistata al prezzo di 20€”.

PRELAZIONE ABBONATI (FASE 1)

PREZZI ABBONATI FULL (23 GARE)

Settore Ridotto Abbonati FULL Ridotto Abbonati FULL Under 14 Curve Inferiori € 30 € 14 Curve Superiori € 40 € 25 Distinti Inferiori € 55 € 35 Distinti Superiori € 110 € 70 Tribuna Nisida € 150 € 95 Tribuna Posillipo € 190 € 110

PREZZI ABBONATI ITALIA (20 GARE)

Settore Ridotto Abbonati ITALIA Ridotto Abbonati ITALIA Under 14 Curve Inferiori € 40 € 20 Curve Superiori € 55 € 30 Distinti Inferiori € 70 € 40 Distinti Superiori € 130 € 85 Tribuna Nisida € 170 € 110 Tribuna Posillipo € 215 € 125

PREVENDITA FIDELITY CARD (FASE 2)

Settore Ridotto Fidelity Ridotto Fidelity Under 14 Curve Inferiori € 40 Curve Superiori € 55 Distinti Inferiori € 70 Distinti Superiori € 130 € 85 Tribuna Nisida € 170 € 110 Tribuna Posillipo € 215 € 125

Settore Ridotto Fidelity Card Ridotto Fidelity Under 14 Curve Inferiori € 30 Curve Superiori € 45 Distinti Inferiori € 60 Distinti Superiori € 120 Tribuna Nisida € 150 € 75 Tribuna Posillipo € 200 € 100

VENDITA LIBERA (FASE 3)

Settore Tariffa Intera Ridotto Under 14 Curve Inferiori € 40 Curve Superiori € 55 Distinti Inferiori € 75 Distinti Superiori € 150 Tribuna Nisida € 200 € 100 Tribuna Posillipo € 250 € 125

La tariffa “Under-14” (che nella Fase 2 e 3 trova applicazione esclusivamente per i settori Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo) prevede l’applicazione di uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto intero ed è riservata ai minori di anni 14 accompagnati da un maggiorenne.

A Barcellona sono più tranquilli : «Questa non è proprio la stagione del Napoli»

Il Napoli, avversario del Barcellona agli ottavi di Champions, è osservato speciale in Spagna. Per cui lo 0-4 incassato dal Frosinone trova spazio sulla stampa catalana. In particolare il Mundo Deportivo registra, secco, che “questa non è proprio la stagione del Napoli”.

Il giornale catalano riassume: “Il Napoli campione d’Italia in carica è a 14 punti dall’Inter capolista in Serie A ed è caduto agli ottavi di finale di Coppa Italia. Niente meno con uno 0-4 per il Frosinone al Diego Armando Maradona. Un risultato che non rende giustizia a quanto visto in campo, ma che rappresenta un duro colpo per la squadra di Walter Mazzarri”

