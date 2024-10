A Barcellona sono più tranquilli: «Questa non è proprio la stagione del Napoli»

Mundo Deportivo commenta il cappotto del Frosinone: “Il risultato non rende giustizia al Napoli, ma è un duro colpo per Mazzarri”

Il Napoli, avversario del Barcellona agli ottavi di Champions, è osservato speciale in Spagna. Per cui lo 0-4 incassato dal Frosinone trova spazio sulla stampa catalana. In particolare il Mundo Deportivo registra, secco, che “questa non è proprio la stagione del Napoli”.

Il giornale catalano riassume: “Il Napoli campione d’Italia in carica è a 14 punti dall’Inter capolista in Serie A ed è caduto agli ottavi di finale di Coppa Italia. Niente meno con uno 0-4 per il Frosinone al Diego Armando Maradona. Un risultato che non rende giustizia a quanto visto in campo, ma che rappresenta un duro colpo per la squadra di Walter Mazzarri”.

Il Mundo Deportivo sottolinea che Mazzarri “ha tenuto a riposto i titolari, apportando ben nove cambi rispetto alla vittoria in campionato sul Cagliari. Senza Kvaratskhelia e Osimhen, ma con un tridente offensivo formato da Simeone, Raspadori e Lindstrom”.

In particolare “l’ex giocatore dell’Eintracht Francoforte, ingaggiato in estate dopo il mancato arrivo di Gabri Veiga si è imbattuto in un grande Cerofolini”,

Segue la cronaca del match, con chiusura in “catastrofe”: “la sensazione è che l’ingresso dei titolari non avesse migliorato la situazione”.

I NUMERI DI MAZZARRI:

Facendo un po’ di conti, Mazzarri allena il Napoli da sette partite. La prima è stata il 26 novembre a Bergamo. Cominciò con una vittoria. Però i numeri sono interessanti. Dopo la vittoria sull’Atalanta, il Napoli è andato a Madrid in casa del real e ha perso 4-2. Anche qui nessuno ha fiatato, tutte le responsabilità sono state attribuite a Meret. Poi Napoli-Inter 0-3 e nessuno ha fatto una piega. Stavolta il colpevole è stato l’arbitro reo di non aver fischiato per un presunto fallo di Lobotka su Lautaro Martinez in occasione del primo gol nerazzurro. Non pago, Mazzarri ha perso la terza partita di fila: stavolta allo Stadium contro la Juventus. Anche qui nessuno a Napoli ha contestato. Anzi, secondo Radio popolo il Napoli avrebbe giocato bene e tutte le menate sul calcio contemporaneo.

Dopodiché sono finalmente arrivate due vittorie: contro il Braga e contro il Cagliari (non proprio due squadre irresistibili). Fino al disastro di Coppa Italia: Napoli-Frosinone 0-4.

In sette partite, Mazzarri ne ha vinte tre e ne ha perse quattro.

Il suo predecessore Garcia ha disputato sedici partite: ne ha vinte otto, ne ha pareggiate quattro, ne ha perse quattro. Ne ha perse quattro: quante Mazzarri in sette partite.

