Zielinski in dubbio per Roma, ballottaggio con Cajuste (Repubblica)

Il centrocampista polacco ha recuperato dal fastidio al ginocchio ma ci sono ancora dubbi sul suo impiego dal primo minuto

Zielinski in dubbio per Roma, ballottaggio con Cajuste. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina.

La sfida dell’Olimpico giocoforza impone la migliore formazione con il ritorno di tutti i titolari. C’è un solo vero dubbio e riguarda Piotr Zielinski: il centrocampista polacco ha recuperato dal fastidio al ginocchio ed è stato convocato da Mazzarri, ma resta il ballottaggio con Cajuste (ko Lindstrom, lombalgia) che potrebbe spuntarla in extremis. Zielinski è al centro di voci dimercato: il rinnovo di contratto col Napoli non si è concretizzato e le avances dell’Inter sono sempre più insistenti. Le parole di De Laurentiis nell’intervista alCorriere dello Sport(“Ha detto di voler restare, ma essendo polacco probabilmente preferisce certe nebbie al sole e al mare”) non sono state ovviamente gradite dal giocatore. La moglie Laura ha risposto indirettamente al patron azzurro postando una storia su instagram molto eloquente: “Giù le mani da Piotr”. I prossimi giorni saranno ovviamente decisivi per il suo futuro.

La moglie di Zielinski a De Laurentiis: “Giù le mani da Piotr”.

La signora Zielinski su Instagram ha evidentemente risposto a De Laurentiis che nell’intervista al Corriere dello Sport ha avviato la procedura ormai stra-conosciuta ogni qual volta non raggiunge l’accordo economico con un non calciatore: il procedimento del tradimento, della mancata adesione ai valori della napoletanità (in realtà napoletaneria) secondo Aurelio. Il presidente ha pronunciato le seguenti parole a proposito del polacco:

Zielinski?

«Stiamo parlando».

Che vuol dire?

«Lui ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie».

Pronta la replica della moglie che su Instagram ha pubblicato una storia che ritrae il marito lo scorso anno a Torino contro la Juve quando al gol di Raspadori si lasciò cadere perché quel significava lo scudetto e quindi il coronamento di tanti sacrifici. La moglie ha aggiunto la scritta: “Giù le mani da Piotr”.

Purtroppo con De Laurentiis non verrà mai il giorno in cui dirà: «non abbiamo raggiunto l’accordo economico, abbiamo presentato un’offerta a nostro avviso concorrenziale ma lui ha rifiutato». Amen.

Senza aggiungere allergie a pasta e fagioli, alla mozzarella di bufala (aversana, ci raccomandiamo), idiosincrasia agli struffoli. È ora di superare questo trauma dell’abbandono. O quantomeno di aggiornare la messinscena. Potrebbe addurre la mancata conoscenza delle battute di “Natale in casa Cupiello” (versione originale), oppure amnesie gravi nel ripetere la lettera di Totò e Peppino De Filippo. L’immagine del sole e del mare contrapposta alla nebbia milanese fa molto anni Ottanta. A Milano la nebbia non c’è più.

ilnapolista © riproduzione riservata