Zanoli al posto di Natan può essere la novità di Mazzarri contro il Braga (Repubblica)

Il Napoli non vince al Maradona addirittura dal 27 settembre con il 4-1 all’Udinese. Il Napoli ha mostrato progressi rispetto al 3-0 con l’Inter

Zanoli al posto di Natan può essere la novità di Mazzarri contro il Braga. È quel che scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina. Natan era stato scelto da Mazzarri per ovviare alla doppia assenza di Mario Rui e Olivera ma il brasiliano è un difensore di contenimento, non garantisce alcuna azione propulsiva sulla fascia e il gioco ne risente, in particolare Kvaratskhelia che è abbandonato a sé stesso. Già venerdì sera allo Stadium l’andamento degli azzurri è migliorato con l’ingresso in campo di Zanoli che adesso potrebbe essere impiegato titolare contro il Braga martedì sera.

La novità di formazione potrebbe essere Zanoli, schierato terzino sinistro al posto di Natan.

Repubblica ricorda che il Napoli non vince al Maradona da oltre due mesi.

Gli azzurri non lo fanno a Fuorigrotta addirittura dal 27 settembre con il 4-1 rifilato all’Udinese. Bisognerà voltare pagina. Il Napoli, finora, ha fatto i conti con un calendario difficile che ha sviscerato tutti i problemi dei campioni d’Italia: «Se sono qui, evidentemente le cose non funzionavano » , ha ricordato l’allenatore livornese di San Vincenzo con realismo al termine della sconfitta con la Juventus. Per Walter il bicchiere è comunque mezzo pieno. Il Napoli ha mostrato progressi rispetto al 3- 0 con l’Inter sia dal punto di vista fisico che di tenuta difensiva.

Mazzarri ieri ha dovuto rinunciare a Gollini (febbre) e a Cajuste (leggero trauma distorsivo al ginocchio sinistro).

De Laurentiis torna a Castel Volturno, pensa a un premio qualificazione. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica. È durata poco l’assenza del presidente da Castel Volturno. Dopo il commissariamento di Garcia, adesso con Mazzarri e le tre sconfitte consecutive è tornato sul luogo del delitto. Non per sovrintendere agli allenamenti ma per incoraggiare la squadra. Il terrore di perdere la Champions è reale, sono soldi fondamentali per il club e per sé stesso e la famiglia. Lo sa bene, perciò sta pensando anche a un premio qualificazione. Ecco cosa scrive Repubblica con Pasquale Tina. Aurelio De Laurentiis ieri mattina ha effettuato un vero e proprio blitz al centro tecnico prima di rientrare a Roma. Toni di grande incoraggiamento dopo la prestazione con la Juventus in vista del match contro il Braga. La posta in palio è alta anche dal punto di vista economico e la società ha deciso di sostenere concretamente i suoi giocatori: si pensa pure ad un premio qualificazione qualora il gruppo riuscisse a centrare gli ottavi di finale. Walter Mazzarri ha messo nel mirino una prestazione convincente accompagnata possibilmente da una vittoria.

