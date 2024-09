De Laurentiis torna a Castel Volturno, pensa a un premio Champions col Braga (Repubblica)

Toni di grande incoraggiamento. La posta in palio è alta anche dal punto di vista economico. Bisogna passare il girone.

De Laurentiis torna a Castel Volturno, pensa a un premio qualificazione. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica.

È durata poco l’assenza del presidente da Castel Volturno. Dopo il commissariamento di Garcia, adesso con Mazzarri e le tre sconfitte consecutive è tornato sul luogo del delitto. Non per sovrintendere agli allenamenti ma per incoraggiare la squadra. Il terrore di perdere la Champions è reale, sono soldi fondamentali per il club e per sé stesso e la famiglia. Lo sa bene, perciò sta pensando anche a un premio qualificazione. Ecco cosa scrive Repubblica con Pasquale Tina.

Aurelio De Laurentiis ieri mattina ha effettuato un vero e proprio blitz al centro tecnico prima di rientrare a Roma. Toni di grande incoraggiamento dopo la prestazione con la Juventus in vista del match contro il Braga.

La posta in palio è alta anche dal punto di vista economico e la società ha deciso di sostenere concretamente i suoi giocatori: si pensa pure ad un premio qualificazione qualora il gruppo riuscisse a centrare gli ottavi di finale. Walter Mazzarri ha messo nel mirino una prestazione convincente accompagnata possibilmente da una vittoria.

Gli azzurri non lo fanno a Fuorigrotta addirittura dal 27 settembre con il 4-1 rifilato all’Udinese . Bisognerà voltare pagina. Il Napoli, finora, ha fatto i conti con un calendario difficile che ha sviscerato tutti i problemi dei campioni d’Italia: «Se sono qui, evidentemente le cose non funzionavano» , ha ricordato l’allenatore livornese di San Vincenzo con realismo al termine della sconfitta con la Juventus. Per Walter il bicchiere è comunque mezzo pieno. Il Napoli ha mostrato progressi rispetto al 3- 0 con l’Inter sia dal punto di vista fisico che di tenuta difensiva.

