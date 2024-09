Ugolini: «Il Napoli sta pagando lo scotto di dover inseguire, non è più lepre ma inseguitore»

“Per rinforzare il centrocampo si è tornati su un vecchio obiettivo, il serbo dell’Udinese Lazar Samardzic, che in estate sembrava stesse andando all’Inter ed è seguito anche dalla Juventus. Come caratteristiche lo slavo è più vicino a Zielinski che ad Anguissa, ma considerando che il polacco è in scadenza di contratto e ha diverse pretendenti per il futuro, il Napoli deve pensare anche all’eventualità che non firmi il rinnovo in azzurro, dopo oltre sette anni. La scelta Samardzic sarebbe un investimento importante (oltre 20 milioni) per il futuro visto che sulla mezzala dell’Udinese sono in tanti pronti a scommettere. Tra l’altro il classe 2001 ha già una certa confidenza col Maradona, ha segnato due gol in casa del Napoli. Uno nel novembre 2022 e poi nel settembre scorso. Quest’ultimo un gol decisamente d’autore per velocità, tecnica e ottima scelta di tempo in slalom in mezzo alla difesa azzurra”