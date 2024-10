Simeone aspetta di capire il futuro di Osimhen per decidere se restare a Napoli (Gazzetta)

Non ha chiesto di partire a gennaio, ha un rapporto speciale con l’ambiente ma la sua esperienza qui vive di spezzoni

Simeone aspetta di capire il futuro di Osimhen per decidere se restare a Napoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano.

Tra quelli che giocano poco nel Napoli c’è anche Giovanni Simeone che però non è uno di quelli dalle facce scontente. Ovviamente vorrà capire quale sarà il suo futuro e soprattutto quello di Osimhen. Come spiega la Gazzetta:

Giovanni Simeone. È soffocato dalla presenza ingombrante di Osimhen. Non è una questione ambientale, anzi: si è creata quella sinergia speciale che tra Napoli e l’Argentina si instaura in modo naturale. Né tantomeno è un problema su cui montare una polemica, ma finora l’esperienza napoletana è tutta racchiusa in sprazzi di partita, istantanee meravigliose ma così episodiche da rendere impossibile qualsiasi tipo di progetto. L’attaccante non ha chiesto di partire questo inverno, però in estate se la situazione non dovesse cambiare è un’ipotesi percorribile. L’attesa, insomma, è una scelta strategica. Il Cholito aspetta di capire se il nigeriano rimarrà e che tipo di considerazione avrebbe lui in vista della prossima stagione. Se dovrà contendersi ancora il ruolo di primo ricambio di Osimhen con Raspadori, non avrà alcun interesse alla permanenza.

SIMEONE PARLA DI SÉ

Il Napoli ha pubblicato sui propri social un video con una lunga intervista all’attaccante azzurro Giovanni Simeone

Simeone si presenta così

Nome: «Giovanni Paolo Simeone»

Età: «28 anni»

Nato: «A Buenos Aires Argentina»

A Napoli dal «2022»

Segni particolari: «Tutto»

Ruolo: «Attaccante»

Sogno nel cassetto: «Giocare a calcio in Europa»

Idolo da bambino: «Mio papà»

Idolo fuori dal calcio: «Sempre mio papà»

Sport preferito fuori dal calcio: «Qualsiasi cosa nel mare»

Hobby o passione? «Il mare»

Film preferito? «Harry Potter»

Genere musicale preferito? «Reggaeton e Pop»

Serie tv preferita? «How i met your mother»

Attore preferito? «Quello di Thor (Chris Hemsworth)»

Artista preferito? «Coldplay»

Piatto preferito? «Pasta in bianco, olio e parmigiano»

Piatto preferito napoletano? «Pizza»

Rito scaramantico? «Entrare in campo con il piede destro»

Città del cuore? «Buenos Aires»

Viaggio più bello che hai fatto? «Maldive»

Viaggio che vorresti fare? «Africa»

Una parola in spagnolo? «Asado»

Una parola in napoletano? «Guagliò»

